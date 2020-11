Ayuntamientos y hosteleros hacen un llamamiento a la prudencia de cara a la apertura de la hostelería

MURCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este sábado son 12 los municipios de la Región de Murcia que podrán abrir sus terrazas y tanto los Ayuntamientos como los hosteleros han coincidido en llamar a la "prudencia" a los usuarios para "evitar dar un paso atrás".

Cartagena es uno de los municipios que podrán abrir sus terrazas este sábado. Desde la patronal de la hostelería de la comarca cartagenera, HOSTECAR, su presidente, Juan José López, ha valorado la medida como "justa". En su opinión, "se ha hecho un buen trabajo desde el gremio de la hostelería de Cartagena para frenar los contagios" Si bien ha manifestado que esta reapertura "debe ir acompañada de prudencia y conciencia" por parte de los clientes que quieran disfrutar la oferta hostelera de la ciudad portuaria.

El representante de la patronal de la hostelería confía en "poder recuperar la normalidad lo antes posible". A este respecto, López, no quiere aventurar si la apertura de la hostelería, desde este fin de semana, va a servir para salvar la temporada navideña pero ha comentado que "sirva de punto de inflexión para llegar al próximo verano al 80 o 90 por ciento de actividad".

Desde HOSTECAR, han solicitado "la posibilidad de abrir hasta las 23.00 horas, en lugar de hasta las 22.00 horas, para poder alargar el servicio de cenas".

Por otro lado, Juan José López ha pedido que La Manga sea considerada como "un destino único" y ha calificado como "despropósito" que cuatro kilómetros de esta población costera, pertenecientes a Cartagena, puedan abrir y los otros 20 no, por permanecer a un municipio, el de San Javier, donde no se ha autorizado la apertura de terrazas, bares o restaurantes.

No sólo Cartagena, a partir de este sábado, otros 11 municipios podrán abrir las terrazas de bares y restaurantes, según anunció el Gobierno Regional el pasado jueves. La reapertura se limita a las terrazas, y además hace obligatorio el uso de las mascarillas mientras no se está consumiendo. En este sentido, se obliga a instalar cartelería reservando el derecho de admisión a aquéllos que no la porten. El Ejecutivo Autonómico también ha recordado que siguen las limitaciones al desplazamiento entre municipios.

Águilas también verá cómo la hostelería puede 'subir la persiana' desde este sábado. Además el municipio lo podrá hacer al 100% de su capacidad debido a la incidencia del coronavirus en la localidad en los últimos 14 días. La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Romero, ha manifestado que "este anuncio es un alivio para el sector hostelero aguileño" aunque también ha incidido "en llamar a la prudencia, la responsabilidad y a seguir cumpliendo las normas sanitarias a todos aquellos consumidores que acudan a las terrazas desde este sábado".

Moreno prefiere "no hablar de la campaña navideña" ya que "los datos son revisables cada lunes y si no hacemos bien las cosas podemos volver atrás". Sin embargo, en este sentido, se ha mostrado optimista y confía que con estos índices podamos pasar "una navidad tranquila".