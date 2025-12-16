Aznar: "La política española está encadenada a la situación personal del jefe del Gobierno"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el presidente del Partido Popular en la Región de Murcia, Fernando López Miras - PP

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex-presidente del Gobierno, José María Aznar, ha visitado este martes la ciudad de Murcia para presentar su libro 'Orden y libertad' en un conversatorio con el presidente del Partido Popular en la Región de Murcia, Fernando López Miras, en el Real Casino, bajo el título 'España y la Región de Murcia ante los retos del futuro'.

Durante esta charla, moderada por la periodista Tati García, Aznar ha reflexionado sobre unas próximas elecciones en las que ha afirmado que España se juega "conceptos básicos de unidad, constitución, y valores éticos" y ha apuntado a una crisis "que pondrá todo el sistema constitucional sobre la mesa".

Aznar ha afirmado que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha confesado no conocer, "ya conozco lo suficiente", ha dicho, tiene "un problema personal e intransferible" el cual "si sale del Gobierno se le plantea al día siguiente", por lo que considera que "no tiene interés" en hacerlo. "La política española está encadenada a la situación personal de un jefe de gobierno que actúa como jefe de una banda", ha añadido.

Para Aznar solo es posible "un viento que cambie a algunos socios del PSOE y que le digan que esta situación es imposible" pero considera que Sánchez "va a arrasar al PSOE". "¿Quién les va a echar? ¿Bildu, Sumar?", ha planteado.

El ex-presidente del Gobierno ha pedido a los españoles "perseverancia" y que no sean "ciudadanos pasivos, sino activos" y "no acostumbrarnos a lo que no nos tenemos que acostumbrar. Saldremos de esto cuando haya elecciones. ¿Se nos va a hacer largo?. Sí".

POLARIZACIÓN Y FRAGMENTACIÓN

Durante el conversatorio, que ha reunido a consejeros, diputados y alcaldes 'populares', ha apuntado a "la revolución que estamos viviendo" como causa de la "polarización y la fragmentación" política del país. Esta revolución, ha dicho, "ha destruido los elementos culturales y el sistema de valores de las sociedades" y "el populismo aprovecha estas situaciones".

Aznar ha señalado al PP como "el único partido constitucional serio" y ha apuntado que sino no se dan unas condiciones de gobernabilidad "España pasará de una 'ineptocracia' corrupta a ser más ingobernable".

El expresidente del Gobierno ha afirmado que la coalición del Gobierno central pretende "seguir con su muro y que no haya alternancia política" y "continuar con la manera de vivir en que un grupo de corruptos viven a costa de millones de contribuyentes".

Por otra parte, ha apuntado que Vox también está interesado en "mantener ese muro para excluir a los otros" con el objetivo de "sustituir al PP". "Vox no ayudaría al Gobierno, ayudaría a la ingobernación", ha añadido, "el populismo radical de la izquierda estimula al de la derecha, se retroalimentan".

Por su parte, López Miras ha hecho referencia al "orden y la libertad" que dan título al libro de Aznar. Para el dirigente 'popular' murciano "el orden que propician las leyes es un orden que garantiza la libertad". "Hay muchas cosas que no funcionan, pero el problema no es del sistema, es de los que lo dirigen. Fuera del sistema hay caos".

Aznar ha apuntado a la necesidad de unas "buenas práctica políticas". "¿Vamos a esperar buenas prácticas políticas de Bildu, de Junts, del socialismo?, se ha preguntado. "Tenemos que poner nuestra esperanza en quienes pueden hacer buenas prácticas políticas y dentro de eso, en quienes tienen un concepto de la dignidad", ha añadido.

ESTADOS DE LAS AUTONOMÍAS

En cuanto, a las autonomías, López Miras ha señalado que "el problema empezó con Zapatero, pero el actual Gobierno ha depositado parte del Estado de las Autonomías en partidos como ERC, Junts o Bildu y es cuando se ha convertido en un estado desigual, que privilegia a unos pocos en detrimento de los de siempre".

"Nos queda trabajar para que en 2027, o antes, pueda haber otro Gobierno", ha añadido, "no uno que vaya a favorecer a la Región de Murcia, sino que tome decisiones en las que la Región tenga el protagonismo que es de justicia".

PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Aznar también ha sido preguntado por el Plan Hidrológico Nacional, que se creó bajo su mandato. Para el ex-presidente "compartir el agua es un elemento básico de la solidaridad nacional" y ha lamentado que el gobierno socialista de Zapatero lo derogara "con las obras empezadas y pagadas por la Unión Europea". "¿A cambio de qué?" se ha preguntado, "a cambio de nada".

"25 años después no estamos en ningún sitio. No tenemos falta de agua, tenemos un problema de no reparto y eso es inaceptable".