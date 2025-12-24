Ballesta: "En Murcia se vive una Navidad única, cercana y humana"

Plaza Belluga en Navidad - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha felicitado la Navidad a las murcianas y murcianos a través de un vídeo difundido en sus redes sociales en el que transmite sus mejores deseos para estas fiestas, apelando a la "paz, tranquilidad, alegría, cercanía y humanidad" propias de estas fechas.

En su mensaje navideño, Ballesta destaca la forma tan especial en la que Murcia vive la Navidad, recordando algunos de los escenarios más emblemáticos y tradiciones que marcan este periodo.

El regidor subraya que la Navidad en Murcia es "volver a la infancia", una época cargada de emoción y recuerdos vinculados a tradiciones únicas como el Belén Móvil de Casillas -que ha regresado para quedarse de forma permanente- o el Belén Viviente del Real, donde los vecinos se convierten cada año en protagonistas de una celebración profundamente arraigada en la ciudad y en la huerta.

El alcalde también pone en valor la Navidad de los barrios y pedanías, marcada por los belenes, los autos de Reyes Magos, los aguilandos, las cuadrillas, los cordiales y las tortas de Pascua. Una Navidad "alegre, sencilla, familiar y profundamente humana" que mantiene vivo el espíritu murciano y fortalece los lazos entre vecinos.

Asimismo, Ballesta invita a todos los murcianos a vivir intensamente estas fiestas, recordando que se trata de un tiempo para recuperar "la cercanía, la solidaridad y el orgullo de ser murcianos".

"Estos son momentos en los que los sentimientos humanos florecen, en los que sentimos de verdad lo que es la familia, la cercanía y la solidaridad", ha concluido el alcalde en su felicitación navideña.