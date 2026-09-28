El Ballet Español de Murcia estrena este viernes 'Concierto de Aranjuez' en el Auditorio Víctor Villegas

: La Consejera De Turismo, Cultura Y Deportes, Carmen Conesa, Visitó Este Lunes Uno De Los Ensayos Del Ballet Español De Murcia - Cía. Carmen Y Matilde Rubio, Que Abre Este Viernes El Ciclo De Danza Del Auditorio Regional. - CARM

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Español de Murcia-Compañía Carmen y Matilde Rubio estrenará este viernes, 2 de octubre, 'Concierto de Aranjuez', un nuevo montaje de danza española inspirado en la composición de Joaquín Rodrigo, con el que se abrirá el ciclo de danza del Auditorio regional Víctor Villegas.

La representación comenzará a las 20.00 horas y contará con música en directo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dirigida por Manuel Coves. Las coreografías son obra de Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, y Miguel Ángel Corbacho, según ha informado la Comunidad.

El programa se completará en su segunda parte con 'Flamenco eterno', una propuesta que reúne algunos de los principales palos del género, con coreografías de Matilde Rubio, Carmen Coy y Pedro Córdoba y música de Faustino Fernández.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha visitado este lunes uno de los ensayos del espectáculo en el Auditorio regional y ha destacado el estreno del nuevo montaje de la compañía, que el pasado diciembre celebró en este mismo escenario sus 40 años de trayectoria.

El Ballet Español de Murcia fue fundado en 1985 por Carmen Rubio y está dirigido actualmente por Carmen y Matilde Rubio. La compañía mantiene una actividad artística continuada desde hace más de cuatro décadas y cuenta con un repertorio centrado en las distintas formas de la danza española y el flamenco, con actuaciones en festivales nacionales e internacionales.