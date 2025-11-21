El ballet mágico de La Cenicienta, del Royal Ballet, se estrena en cines de Murcia, Cartagena y Lorca

El ballet mágico de La Cenicienta, del Royal Ballet, se estrena en cines de 3 localidades murcianas - ROYAL BALLET OPERA

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción del Royal Ballet de La Cenicienta, de Frederick Ashton, se estrena en cines de todo el mundo el próximo martes, a las 20.15 horas. En la Región de Murcia se proyectará vía satélite desde Londres en Murcia (Cines Centrofama), Cartagena (Cines Mandarache) y Lorca (Acec Almenara). En España, llegará a más de 100 salas.

Filmada en directo en 2024, esta proyección especial en cines cuenta con Fumi Kaneko y William Bracewell en los papeles principales de Cenicienta y El Príncipe, respectivamente.

Cenicienta regresó a los escenarios en 2023 tras una ausencia de más de 10 años con esta nueva producción, en la que un galardonado equipo creativo, impregnado de la magia del teatro, el cine, la danza y la ópera, aportó una nueva atmósfera al etéreo mundo de Cenicienta, con sus hadas madrinas y sus carruajes de calabaza.

El diseño del escenario es de Tom Pye (Mi vecino Totoro, premio Olivier al mejor diseño de escenario); el diseño de vestuario de Alexandra Byrne (Elizabeth: La edad de oro, premio Óscar al mejor diseño de vestuario); el diseño de iluminación de David Finn (Brokeback Mountain); el diseño de vídeo de Finn Ross (Los miserables, Frozen), y los efectos de Chris Fisher (Harry Potter y El legado maldito).

La adaptación del coreógrafo fundador de The Royal Ballet, Frederick Ashton Ashton, se estrenó el 23 de diciembre de 1948 con los bailarines del Royal Ballet, Moira Shearer y Michael Somes en los papeles principales.

La producción fue recibida con entusiasmo, ya que la reelaboración de Ashton del famoso cuento de Charles Perrault sobre la ascensión de la pobreza a la riqueza demostró ser un escaparate irresistible para la musicalidad del coreógrafo y la belleza de la trascendente partitura de Sergey Prokofiev.

De 195 minutos de duración, La Cenicienta es una coproducción del Royal Ballet y el Ballet Nacional de Canadá. La obra maestra para disfrutar en familia se distribuye en España a través de Versión Digital.