El banco regional de leche materna celebra sus primeros cinco años de existencia con más de 700 neonatos beneficiados

El banco regional de leche materna ha beneficiado a más de 700 neonatos desde que inició su actividad - CARM

MURCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El banco regional de leche materna celebra su quinto aniversario como un recurso esencial consolidado para la atención neonatal en la Región y con un balance de 733 neonatos, la mayoría prematuros, que han podido beneficiarse de este proyecto. A lo largo de estos cinco años, 668 mujeres han donado leche materna.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha participado en el acto organizado en la sede de la Consejería con motivo de este aniversario, coincidiendo con la celebración este martes del Día Mundial de la Donación de Leche Materna.

En el marco de esta conmemoración, Pedreño ha recordado que, en estos cinco años, se han recogido 3.750 litros de leche materna, según ha informado la Comunidad.

Tras haber superado los controles protocolizados, se han distribuido 2.267 litros de leche pasteurizada a las unidades neonatales de los hospitales Virgen de la Arrixaca (Murcia), Santa Lucía (Cartagena) y Rafael Méndez (Lorca), conforme a los pedidos realizados.

Pedreño ha destacado que "este aniversario resalta la generosidad de todas las mujeres que han hecho posible este proyecto".

La Región cuenta con 109 donantes activas en 2026, quienes han aportado 284 litros de leche, contribuyendo de manera directa a mejorar la atención y la supervivencia de 58 recién nacidos vulnerables.

Por otra parte, el consejero ha dado a conocer durante el acto la nueva web del programa 'Primeros 1000 días de vida y más', destinada a apoyar a las familias desde el embarazo hasta los 14 años. Este nuevo recurso integra contenidos elaborados por profesionales de diferentes ámbitos.

Los interesados pueden acceder a materiales descargables, recursos audiovisuales y enlaces a fuentes externas de interés avaladas por organismos nacionales e internacionales, lo que supone un acceso seguro a información contrastada.

El portal se actualizará de manera periódica para incorporar nuevos contenidos, recomendaciones y programas que el Sistema Murciano de Salud (SMS) vaya desarrollando, y orientaciones según la época del año, con el objetivo de mantener un recurso vivo y útil para las familias.

ORIGEN DEL BANCO DE LECHE

La actividad del banco de leche comenzó en marzo de 2021 con la captación de donantes, y un mes después, se realizó la primera entrega de leche materna pasteurizada a la UCI neonatal del Hospital Virgen de la Arrixaca.

En el primer año de funcionamiento, logró situarse entre los seis primeros a nivel nacional tanto en número de donantes como en volumen de leche pasteurizada.

El proceso de donación requiere un seguimiento continuo, de modo que las donantes deben interrumpir temporalmente la extracción en determinadas circunstancias, como con la aparición de síntomas de enfermedad o en situaciones específicas.

Desde los dos centros se realiza el acompañamiento integral de las madres, ofreciendo apoyo en la lactancia, asesoramiento ante posibles incidencias como mastitis, y facilitando el material necesario para la extracción y conservación de la leche.

Al finalizar su donación, las participantes reciben un diploma personalizado que recoge el volumen donado y el número de bebés beneficiados.

Las motivaciones para donar son diversas: desde madres con excedente de leche que desean darle un uso solidario hasta aquellas que han vivido de cerca la necesidad de este recurso o han sido previamente receptoras, y también hay que tener en cuenta el trabajo de difusión realizado por las asociaciones de apoyo a la lactancia.

Destaca asimismo la donación en situación de pérdida gestacional, que desde el banco regional se trata con gran sensibilidad.

La leche donada se destina principalmente a grandes prematuros que no disponen, o lo hacen de forma insuficiente, de leche materna propia. Este recurso contribuye de manera decisiva a prevenir patologías graves como la enterocolitis necrosante.

Para que la leche materna donada pueda ser administrada a los receptores, es sometida a un proceso de pasteurización tipo Holder, un calentamiento a 62,5ºC durante 30 minutos, seguido de un rápido enfriamiento. Además, la leche se analiza a nivel microbiológico y nutricional.

Estos procesos se realizan siguiendo los máximos estándares de calidad y, para ello, el banco regional cuenta con profesionales específicos.