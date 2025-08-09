La bandera amarilla ondea este sábado en 3 playas de la Región - 1-1-2

MURCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto este sábado izando 3 banderas amarillas en playas de la Región de Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, se trata de la playa de Matalentisco, en Águilas y Calblanque y Entremares en Cartagena.

Hay que recordar el color de la bandera, que indica la situación del baño, y puede cambiar en cualquier momento; y atender las indicaciones de los socorristas para disfrutar de un baño seguro.