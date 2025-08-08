La bandera amarilla ondea este viernes en siete playas de la Región

Archivo - Varias personas se bañan en la Playa Galúa, en la Manga del Mar Menor - Europa Press - Archivo

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto este viernes izando siete banderas amarillas, de precaución en el baño, en las algunas playas de la Región de Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, hay bandera amarilla en las playas de Calblanque, Galúa, Sirenas, Entremares y Monteblanco, en la localidad de Cartagena; y en San Javier, en las playas de Banco de Tabal y Pedrucho Sur.

La Dirección del Plan Copla recuerda que, para disfrutar de un baño seguro, es necesario atender en todo momento las indicaciones de los socorristas del puesto de vigilancia en la playa.