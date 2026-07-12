La bandera roja ondea este domingo en una decena de playas de la Región de Murcia

Archivo - Si ves bandera roja, no te bañes - CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS - Archivo

MURCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han iniciado la jornada de este domingo, 12 de julio, con el izado de diez banderas rojas, que prohíben el baño, y otras diez banderas amarillas, que exigen precaución, debido a las condiciones del mar en la costa de la Región.

San Javier y Cartagena concentran las prohibiciones con el izado de la bandera roja en los arenales de El Pedrucho (zonas norte, sur y centro), El Arenal (norte y sur) y Banco del Tabal en el municipio sanjaviereño, así como en Galúa, Monteblanco, Las Sirenas y Entremares en el término cartagenero.

Por su parte, la bandera amarilla ondea en las playas cartageneras de Levante (Cabo de Palos) y Calblanque, en la playa de Las Cabañas en Águilas, en El Lastre en La Unión, en El Estacio (norte y sur) en San Javier, y en Barraca Quemada, Torre Derribada, Las Salinas y Punta de Algas en San Pedro del Pinatar.

Los servicios de emergencia recuerdan la obligación de comprobar el color del distintivo antes de entrar al agua y recomiendan consultar a los socorristas de los puestos de vigilancia ante cualquier duda sobre la seguridad del baño.