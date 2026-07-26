La bandera roja ondea este domingo en la playa de La Pava en Mazarrón

Banderas - CENTRO COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

MURCIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea, que prohíbe el baño, este domingo, 26 de julio, en la playa de La Pava en Mazarrón, han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

Además, han abierto con bandera amarilla, que pide precaución, las playas de La Azohia, Calblanque y San Ginés, en Cartagena; El Lastre en La Unión; Puntas de Calnegre en Lorca; y la Reya en Mazarrón. En el resto de playas ondea la bandera verde.

Puede consultarse estado de la mar y color de la bandera de los puestos de vigilancia de playas, en horario de apertura, en 'https://noticias.112rmurcia.es/playas/'.

El '1-1-2' recomienda elegir una playa con vigilancia y seguir las indicaciones de los socorristas. Asimismo, recuerda no perder de vista a los niños y no bañarse si hay bandera roja.