La bandera verde ondea este jueves en todas las playas de la Región, a excepción de una en Águilas

Cartel con las señalética sobre el baño en las playas - 112

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han abierto este jueves todos con la bandera verde, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

No obstante, la bandera amarilla ondea en la playa de Matalentisco, en Águilas, y se pide precaución.

Para un baño seguro, el '1-1-2' recomienda elegir una playa con servicio de vigilancia y no perder de vista a los niños. Además, el '1-1-2' aconseja estar atentos al posible cambio del estado de la mar y el color de las banderas, así como de las indicaciones de los socorristas.