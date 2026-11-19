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CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local de Cartagena ha aprobado este jueves las bases para que los establecimientos de hostelería soliciten la instalación de barras en la vía pública los días 24 y 31 de diciembre de 2026, así como la permuta que permitirá a los comercios abrir el jueves 7 de enero de 2027, festivo local, en sustitución del domingo 21 de noviembre de ese año.

Las barras podrán funcionar de 8.00 a 20.00 horas y deberán estar desmontadas antes de las 21.00 horas. Se instalarán sobre la superficie de las terrazas autorizadas, sin superar dos tercios de esta, y los veladores y el mobiliario deberán retirarse a partir de las 17.00 horas.

También podrán solicitarlas los establecimientos que no dispongan de terraza autorizada por inviabilidad técnica, siempre que su calle esté cortada al tráfico en esas fechas, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

Las instalaciones no podrán obstaculizar el tránsito peatonal ni la accesibilidad, bloquear portales, salidas de emergencia o recorridos de evacuación. Además, deberán dejar libre un espacio de 3,5 metros de anchura y 4,5 de altura para el paso de vehículos de bomberos.

Entre las condiciones figuran el uso obligatorio de vasos desechables, la exhibición de la lista de precios y del cartel que prohíbe la venta de alcohol a menores, así como la disponibilidad de un botiquín y papeleras. No estarán permitidos hornillos, freidoras, planchas, barbacoas ni generadores.

El plazo para presentar las solicitudes comenzará al día siguiente de la aprobación de las bases y se prolongará durante diez días hábiles. La tasa será de 85,76 euros y la tramitación deberá realizarse a través de la sede electrónica municipal.

El personal que atienda las barras deberá estar contratado por el titular del establecimiento y no se permitirá el subarriendo. La ocupación de una superficie superior a la autorizada podrá conllevar sanciones y la exclusión de futuras convocatorias.

CALENDARIO COMERCIAL

Por otro lado, la permuta del calendario comercial establece que el 7 de enero de 2027 será día de libre apertura en sustitución del domingo 21 de noviembre de 2027. La modificación responde a la obligación de permutar dos festivos consecutivos sin apertura comercial, el miércoles 6 de enero, Epifanía del Señor, y el jueves 7, festividad local de Cartagena.

La Comunidad Autónoma había requerido al Ayuntamiento la tramitación de este cambio, que también había solicitado la Asociación de Supermercados de la Región de Murcia al considerar que el 21 de noviembre es una jornada de baja demanda.

El resto del calendario de domingos y festivos de apertura comercial de 2027 se mantiene sin cambios y el casco histórico conserva su libertad de horarios.