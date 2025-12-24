Belenes que visitar estas fiestas en la Región

Belén móvil de Casillas, en Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tradición belenista vuelve a ocupar plazas, iglesias, museos y edificios históricos de los municipios de la Región de Murcia durante estas fiestas navideñas, con una amplia oferta de nacimientos visitables que combinan montajes monumentales, rutas urbanas y propuestas singulares.

Durante el mes de diciembre y los primeros días de enero, vecinos y visitantes tienen la oportunidad de admirar una amplia gama de belenes, desde más tradicional al más innovador, para conocer más acerca de una costumbre muy arraigada en la cultura popular regional.

En Murcia, el Palacio Episcopal, en la plaza del Cardenal Belluga, acoge el belén 'Mursiya', de estilo costumbrista y con figuras barrocas realizadas por escultores como Manuel Nicolás Almansa y Francano. El montaje, que gira en torno a un elemento central, la antigua muralla árabe, rinde homenaje a los 1.200 años de la ciudad.

En el Museo Salzillo de Murcia se puede disfrutar de dos conjuntos, el de Francisco Salzillo, del siglo XVIII, y el napolitano; mientras que en la iglesia de San Juan de Dios se puede encontrar el de la peña La Pava y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en Glorieta, el belén 'Laigmaniere', en homenaje al padre de Salzillo.

La iglesia desacralizada de San Esteban, en el centro de Murcia, alberga un conjunto de un marcado carácter costumbrista que ocupa una superficie de 50 metros cuadrados y es visitable a cuatro caras. Las figuras, de estilo barroco murciano, proceden del taller del artesano belenista y escultor Manuel Nicolás Almansa, que falleció en 2022.

En la pedanía murciana de Casillas se puede encontrar este año el belén móvil, que, tras más de una década cerrado, incluye más de 500 figuras y 70 escenas, la mayoría mecanizadas e iluminadas, así como 50 motores, cerca de 10 bombas de agua y unas 600 bombillas.

En Cartagena, el belén municipal de la plaza de San Francisco es el uno de los más emblemáticos de la ciudad, con cerca de 700 piezas, aunque también se puede visitar el Nacimiento del Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, en Capitanía General, abierto hasta el 6 de enero en horario de 18.00 a 19.00 horas.

La Asamblea Regional acoge también esta Navidad un belén monumental de gran formato elaborado por la Asociación Belenista de Cartagena. Las construcciones, realizadas en estilo hebreo, han sido creadas específicamente para esta instalación, siguiendo criterios artísticos que buscan fidelidad histórica y una escenografía inmersiva.

En Lorca, el patio porticado del Palacio de Guevara acoge una maqueta de 36 metros cuadrados presidida por las Torres del Palacio Herodes, y en la que hay dispuestas medio millar de figuras. La instalación se integra en una ruta urbana que conecta distintos puntos del casco histórico de la Ciudad del Sol.

En la costa, Águilas mantiene su apuesta por la 'Ruta de los belenes', una iniciativa que agrupa cerca de una quincena de nacimientos distribuidos por espacios religiosos, culturales y comerciales, y que permite al visitante conocer los distintos estilos belenísticos y recorrer el centro urbano en estas fiestas.

También cerca del mar, en San Javier, el museo de la ciudad alberga dos belenes muy originales. Uno de ellos está conformado por más de 2.000 piezas de Playmobil y recoge los principales misterios del Nacimiento de Jesús, y el otro está hecho de ganchillo por una vecina que ha tardado cuatro años en realizar estas figuras.

El municipio ribereño cuenta además con uno de los belenes monumentales más grandes de Europa, que se puede visitar estas semanas en la Plaza de España. Ocupa más de 500 metros cuadrados y dispone de cerca de 2.000 piezas que representan escenas bíblicas con un toque local.

En el exterior de los escaparates de la nave central del polígono de la Aserradora, en Santomera, se puede visitar 'Windows to Infinity', una exposición que reinterpreta el belén tradicional con más de 3.000 piezas. Entre las obras destaca una recreación del belén napolitano, figuras articuladas y abundancia de detalles costumbristas.

En Archena, el belén municipal, inaugurado a principios de diciembre, incorpora más de 1.400 piezas artesanales y ofrece un recorrido que incluye escenas bíblicas, oficios tradicionales y paisajes construidos con materiales naturales como corcho, arena, musgo y agua en movimiento.

Los belenes vivientes también forman parte de la tradición en la Región de Murcia, entre los que destaca el de la pedanía murciana de El Raal, que cuenta con la participación de más de cien vecinos que recrean oficios tradicionales y escenas bíblicas; y el de La Florida, en Las Torres de Cotillas, clausurado el pasado domingo.

También se realizan en otras localidades como Torre Pacheco y La Copa de Bullas, donde tendrá lugar el próximo 28 de diciembre.