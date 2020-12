Bernabé (PP): "La última bola de partido de los PGE está en el tejado de los socialistas"

Para Bernabé, la cuestión es saber dónde va a estar el PSOE de Diego Conesa "si defendiendo a la Región de Murcia o a Sánchez en su sillón"

MURCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP, Francisco Bernabé, ha alertado de que "la última bola de partido de los Presupuestos Generales del Estado está en el tejado de los socialistas que tienen que decidir si optan por la dignidad o la desvergüenza ante el millón y medio de murcianos", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Para Bernabé, que ha ofrecido una rueda de prensa junto con su homóloga, Violante Tomás, la cuestión en esta última parte de la tramitación en las Cortes Generales es saber dónde va a estar el PSOE de Diego Conesa "si defendiendo a la Región de Murcia o a Sánchez en su sillón".

En este sentido, ha remarcado que si dicen que no a las enmiendas del PP, que recogen las reivindicaciones históricas de la Región de Murcia, "estarán bloqueando la inversión de más de 245 millones en proyectos vitales y tendrán que dar muchas explicaciones a los ciudadanos de nuestra comunidad", ha matizado el 'popular', quien ha explicado que hoy se votan todas las enmiendas.

El PP va a insistir hasta el final, tal y como ha asegurado Bernabé, porque "consideramos que nuestras enmiendas son las que la Región necesita y son compartidas por la sociedad" porque "volver a decirles que no es enterrar proyectos como la regeneración de la bahía de Portmán, las autovías, los palacios de Justicia, la bonificación del IBI a los vecinos de Lorca, el AVE o a la recuperación medioambiental del Mar Menor, entre otros".

Durante su intervención, el 'popular' ha recalcado que al PP "no nos valen los brindis al sol, como el que hizo ayer el Secretario de Estado, Hugo Morán, diciendo que vamos a recibir inversiones multimillonarias porque todo lo que no sea negro sobre blanco en los Presupuestos Generales del Estado no existe".

Los senadores han explicado que en la última tramitación de los presupuestos de la "vergüenza" el PP ha presentado seis enmiendas más, que hacen un total de 54, para para impulsar los enlaces ferroviarios de las Zonas de Actividades Logísticas en Murcia y Cartagena, así como acondicionar la N-345 que une la Unión con Portmán y bajar el tipo impositivo a las actividades portuarias.

Por su parte, la senadora 'popular', Violante Tomás, ha explicado que, con base en la demanda de la Federación de Familias Numerosas, se ha solicitado que se aumente la cuantía de prestación por desempleo a las familias numerosas, porque "el actual sistema incrementa la prestación por hijos solo hasta el segundo y las familias numerosas quedan desprotegidas".

Además, ha dado a conocer otra enmienda para que los zumos y néctares de frutas mantengan los tipos reducidos de IVA, dado su aportación a una dieta equilibrada y saludable porque "los zumos y néctares de frutas tienen una importancia nutritiva indiscutible y la Región, como importante zona de producción de fruta, contempla la generación de zumo no solo como industria, sino también como forma de evitar el desperdicio alimentario".