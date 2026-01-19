Bibiana Fernández, pregonera del Carnaval de Cartagena 2026

Bibiana Fernández - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La artista Bibiana Fernández será la encargada de dar el pistoletazo de salida al Carnaval de Cartagena, declarado de Interés Turístico Regional, el próximo 6 de febrero, a las 21.30 horas, desde el balcón del Palacio Consistorial. Así lo anunció el presidente de la Federación, Eduardo Pignatelli, durante la Cena de Gala del Carnaval de este año, a la que asistieron la concejal de Festejos, Francisca Martínez y la edil de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo.

La fiesta comenzará a las 20.30 horas con un desfile de batucadas. Los grupos del Carnaval llegarán a la plaza del Icue desde las calles Santa Florentina, Carmen y Sagasta; para después realizar un pasacalles, que comenzará a las 21.00 horas, y con el que recorrerán las calles Puerta de Murcia y Mayor, finalizando frente al Palacio Consistorial de Cartagena, donde comenzará la intervención de la artista, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

BIBIANA FERNÁNDEZ

Bibiana Fernández es actriz, cantante y presentadora que inició su carrera en cine, teatro y televisión en los años 70, participando en diversas películas y programas de entretenimiento. Paralelamente, desarrolló una carrera musical, publicando varios discos y sencillos en los géneros pop y balada, y realizando presentaciones en televisión y diferentes escenarios del país.

Su actividad musical abarca desde interpretaciones de temas propios, como el conocido Sálvame, hasta versiones de canciones conocidas. Ha participado en diferentes formatos televisivos como MasterChef Celebrity o Supervivientes, convirtiéndose en un rostro conocido también por las generaciones más jóvenes.

ENTRADAS GALAS CARNAVAL

La Federación del Carnaval de Cartagena ya ha puesto a la venta las entradas para los eventos del Carnaval 2026. Las localidades para las galas del pabellón Wssell de Guimbarda, que tiene un precio entre 4 y 6 euros, se pueden adquirir en El Corte Inglés (atención al cliente, en la planta sótano). En concreto, se pueden comprar las entradas para la Gala Reina Infantil (7 de febrero), Gala Reina Adulta (7 de febrero), Concurso de coreografía infantil (8 de febrero), concurso de coreografía adulta (8 de febrero), Gala Drag (9 de febrero) y Gala del Rey (10 de febrero).

Además, las entradas para el XXIII Concurso de Chirigotas Ciudad de Cartagena, enmarcado en el Carnaval 2026 y que se celebrará del 11 al 13 de febrero en el auditorio El Batel, ya están a la venta en la web www.auditorioelbatel.es y en la taquilla del espacio cultural (de 10.00 a 15.00 horas). A finales de diciembre ya se pusieron a la venta en El Corte Inglés las localidades para las galas que se realizarán en el pabellón Wssell de Guimbarda.