La Biblioteca Municipal Río Segura reabre sus puertas este lunes con nueva climatización más eficiente

La concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía ha realizado obras de mejora que ha dotado de una nueva climatización a esta Biblioteca - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Municipal Río Segura, ubicada en el Cuartel de Artillería, abre sus puertas de nuevo este lunes, día 15 de diciembre, tras las obras de mejora realizadas desde la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, que lidera Belén López, para que estudiantes y usuarios de esta sede del barrio de El Carmen puedan hacer uso de este espacio que estrena nueva climatización.

Las actuaciones realizadas, en esta Biblioteca de más de 1.000 m2, han consistido en dotar de una nueva bomba de calefacción y refrigeración empleando nuevas instalaciones térmicas renovables basadas en Aerotermia, por un importe de 88.093 euros, y que supondrá también un importante ahorro energético.

El horario de apertura hasta el miércoles 7 de enero, al igual que en el resto de la red de bibliotecas municipales, es de 9.00 a 14.00 horas. A partir del 7 de enero, y tras las fiestas navideñas, se recupera el horario habitual en todos estos espacios que en el caso de la Biblioteca Municipal Río Segura será de 9.00 a 21.00 horas. El resto de esta Red de Bibliotecas, que suman 18 espacios para la lectura y otras actividades en todo el municipio, se pueden consultar en la web http://rmbm.org/.

La edil del ramo, Belén López, ha destacado que el objetivo de estas obras de mejora es "ofrecer un servicio de calidad para las cerca de 200 personas que al día hacen uso de este espacio municipal, que se suman a los más de 73.000 usuarios anuales contabilizados en la red de bibliotecas municipales".