La Biblioteca Regional acoge la exposición 'Expedición Amazonas' del murciano Ricardo Sánchez Cuenca. - CARM

MURCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, acoge desde este viernes, 26 de junio, la exposición fotográfica 'Expedición Amazonas', del murciano Ricardo Sánchez Cuenca, que recrea el recorrido del explorador Francisco de Orellana en su expedición de 1542 por el río Amazonas.

La muestra recoge las imágenes del viaje realizado por el autor a lo largo de casi dos meses por Perú, Colombia y Brasil, en el que recorrió tramos del Amazonas y se adentró en zonas selváticas hasta llegar al Valle del Javari, en Brasil, según informa la Comunidad.

Durante su estancia en el Valle del Javari, Sánchez Cuenca convivió con el pueblo matis, una comunidad indígena que cuenta con alrededor de 450 personas y cuyo modo de vida se basa en la recolección, la pesca y la caza tradicional en la selva amazónica.

La exposición se integra en el nuevo ciclo de la BRMU 'Agencia de viajes BRMU', centrado en la literatura de viajes y la cultura del desplazamiento.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, ha destacado que la muestra "combina la historia, la etnografía, el género literario de viajes y el turismo de aventuras", y acerca al público "el mundo amazónico de la mano de uno de los grandes viajeros de la Región".

La inauguración tendrá lugar este viernes, 26 de junio, a las 19.00 horas, con la presencia del autor, que ofrecerá una visita guiada. La exposición podrá visitarse durante todo el verano.