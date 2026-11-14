La Biblioteca Regional inicia una serie literaria que recorrerá los 45 municipios de la Comunidad

Cartel de la próxima presentación del primer volumen de 'La Región de su puño y letra'. - CARM

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional de Murcia presenta el primer volumen de 'La Región de su puño y letra', un proyecto literario que recorrerá los municipios de la Comunidad a través de textos originales de personalidades destacadas vinculadas a cada localidad.

Esta serie se concibe como una invitación a descubrir la diversidad cultural, histórica y humana de la Región a través de quienes mejor la conocen y la sienten como propia.

"Con esta serie que hoy iniciamos contribuimos a difundir las múltiples riquezas de nuestros municipios y lo hacemos de la mano de sus mejores embajadores, personalidades del mundo de la cultura que conocen, valoran y estiman los lugares donde nacieron y crecieron", señaló el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez.

Este primer volumen reúne cinco capítulos dedicados a Águilas, Cehegín, Cieza, Jumilla y Lorca. Cada uno ofrece una aproximación personal y singular a su municipio, desde la experiencia y la mirada de sus autores.

El recorrido comienza en Águilas con 'Matrículas negras', de Miguel Ángel Ruiz Parra, uno de los periodistas ambientales más reconocidos del país, que aporta su particular perspectiva sobre esta localidad costera. Maravillas Abellán Espín, profesora de Literatura en la Universidad de Murcia y especialista en la obra cuentística de Salvador García Jiménez, firma 'Cehegín, el lugar donde aprendí a mirar el mundo', un texto que evoca la huella de la localidad en su manera de comprender la realidad.

El capítulo dedicado a Cieza, titulado 'Cieza, un corazón, La Atalaya y una bolsa de pipas', lleva la firma de Antonio Arco, periodista cultural, crítico teatral y profesor de Literatura y Cine en la UCAM. Estefanía Gandía, arqueóloga municipal y directora del Museo Municipal Jerónimo Molina, es la autora de 'Diálogo con el tiempo', el capítulo dedicado a Jumilla, en el que la perspectiva histórica y el patrimonio local adquieren protagonismo.

Cierra este primer volumen Lorca, a través de 'La llamaré Fuego', de Pepe Pérez-Muelas, uno de los autores de literatura de viajes más destacados de nuestro país.

Con 'La Región de su puño y letra', la Biblioteca Regional amplía su labor de promoción de la lectura y difusión del patrimonio cultural mediante una propuesta que pone en primer plano la identidad de los municipios y el talento de quienes los narran, un proyecto que aspira a construir, volumen a volumen, un retrato coral de la Región de Murcia a través de las voces de sus protagonistas. La presentación tendrá lugar el 16 de noviembre, a las 19.00 horas en la Biblioteca Regional de Murcia.