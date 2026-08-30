Las bibliotecas municipales de Murcia superan los 243.000 visitantes y consolidan su papel como motor de la lectura

Archivo - Bibliotecas del municipio de Murcia estrenan Mochilas Top Secret con contenido sorpresa para fomentar lectura infantil - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las 18 bibliotecas de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia han cerrado el curso 2025/2026 alcanzando los 243.710 usuarios totales entre septiembre y junio. Así, del total, 48.642 corresponden a público infantil (carnet dirigido a menores de hasta 14 años) y 195.068 a adultos.

Además, la red municipal cuenta ya con 86.789 prestatarios, de los que 9.862 son infantiles, 76.830 adultos y 97 corresponden a entidades y centros educativos.

En concreto, durante este curso se han registrado 2.354 nuevos usuarios, entre ellos 1.037 infantiles, una cifra especialmente significativa ya que supone que el 11 por ciento usuarios infantiles con carnet en la actualidad se ha incorporado a las bibliotecas municipales durante este curso escolar, fruto de las distintas iniciativas impulsadas por el Consistorio para el fomento del hábito lector en la infancia.

"Las bibliotecas municipales viven uno de sus mejores momentos gracias al trabajo que está realizando el Ayuntamiento, a través de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, para convertirlas en espacios abiertos, dinámicos y adaptados a todos los públicos. Cada nuevo lector supone un paso más en nuestro compromiso por acercar la cultura a todos los rincones del municipio y por fomentar el hábito lector desde la infancia y en cualquier etapa de la vida", ha valorado la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, que ha hecho balance de los datos registrados en la Red Municipal durante el curso pasado.

Asimismo, durante este curso se han realizado 109.658 préstamos, lo que supone 2.607 más que el curso anterior, siendo marzo el mes con mayor actividad, con 13.141 ejemplares prestados. La Biblioteca Municipal de La Alberca volvió a situarse como la más activa de toda la red, con 19.560 préstamos, seguida por El Carmen, con 15.354 préstamos, y Santiago el Mayor, con 11.373.

En cuanto a la afluencia de usuarios, mayo fue el mes con mayor número de visitantes, al registrar 32.365 personas, y la biblioteca con más visitantes fue Río Segura, ubicada en el Cuartel de Artillería.

UNA ESTRATEGIA PARA ACERCAR LA LECTURA A TODAS LAS EDADES

Para facilitar el acceso a lectura y fomentar el hábito lector entre los murcianos, el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, ha puesto en marcha distintas iniciativas a lo largo de los últimos meses, que incluyen la actualización del catálogo de títulos disponible para los usuarios.

En este sentido, se ha incorporado un millar de nuevos libros a los fondos bibliográficos de las 18 bibliotecas municipales, que ya rozan el medio millón de ejemplares. La renovación se ha centrado especialmente en novedades editoriales y en las colecciones más demandadas tanto por lectores adultos como infantiles y juveniles, con una inversión de 15.600 euros.

"Queremos que cualquier murciano encuentre en su biblioteca títulos actuales, autores de referencia y una programación que haga de la lectura una experiencia cercana y atractiva. Invertir en bibliotecas es invertir en educación, cultura e igualdad de oportunidades", ha señalado Belén López.

La apuesta municipal también ha puesto el foco en captar nuevos lectores desde edades tempranas. Este curso se puso en marcha 'Mochilas Top Secret', una iniciativa pionera que comenzó en las bibliotecas de La Alberca, El Carmen y El Palmar, donde los niños pueden llevarse en préstamo mochilas sorpresa con libros y revistas adaptados a cada tramo de edad, fomentando el descubrimiento de nuevas lecturas de una forma lúdica y participativa.

Además, para facilitar la elección de libros al público adulto y ayudar a recuperar el hábito lector, este verano ha nacido la campaña '¿Qué leo?', implantada inicialmente en las bibliotecas de La Alberca y Pelagio Ferrer, en El Palmar, donde los usuarios han podido retirar, durante todo el verano, packs preparados por el personal bibliotecario que incluyen una cuidada selección de novelas adaptadas a distintos perfiles de lectores.

La iniciativa está especialmente orientada a personas que desean volver a leer, descubrir nuevos autores o encontrar recomendaciones sin tener que elegir entre miles de títulos disponibles, reforzando así el papel de las bibliotecas como espacios de acompañamiento cultural, aunque está abierta a cualquier usuario de las bibliotecas municipales. Cada paquete está compuesto por cuatro títulos, que los usuarios pueden leer y devolver con un plazo ampliado hasta el 15 de septiembre.

"Las bibliotecas han dejado de ser únicamente lugares de préstamo para convertirse en espacios vivos, capaces de generar experiencias culturales y acompañar a los usuarios en cualquier etapa de su vida. Ese es el modelo por el que seguimos apostando desde el Ayuntamiento de Murcia", ha concluido la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía.

LOS MÁS PRESTADOS

Los libros más prestados, en el caso de lectores jóvenes y adultos, son novelas de actualidad, que cuentan con adaptaciones cinematográficas o a series televisivas. Así, los más libros más leídos este curso han sido 'El secreto de la asistenta', de Freida McFaden, con 175 préstamos; 'Las hijas de la criada', de Sonsoles Ónega, con 137 préstamos; y 'La asistenta', de Freida McFaden, con 128 préstamos.

En cuanto a los lectores infantiles, los libros más prestados son colecciones de gran popularidad como Superpatata, con 72 préstamos, y que está destinado a niños que se están iniciando en la lectura; la serie Policán, para lectores más avanzados, de 8 a 12 años; y Dragon Ball, pensado para lectores a partir de 13 años, en la frontera que separa el público infantil del juvenil.