Bibliotecas del municipio de Murcia estrenan Mochilas Top Secret con contenido sorpresa para fomentar lectura infantil

La Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía de Murcia pone en marcha a partir de este jueves la iniciativa 'Mochilas Top Secret' en la Red de Bibliotecas Municipales. Dirigido a lectores desde hasta los 12 años, con este programa se pretende despertar la curiosidad del público infantil por los libros, ya que podrán llevarse una mochila a casa, para descubrir su contenido una vez retirada.

En concreto, estas 130 mochilas se han puesto a disposición en tres bibliotecas municipales donde concentran el 39 por ciento de los lectores infantiles: La Alberca, El Carmen y 'Pelagio Ferrer' (El Palmar).

Los usuarios escogerán una de ellas al azar y las podrán retirar con su carné y descubrir en casa el material que se ha preparado adaptado a diferentes tramos de edades.

Esta iniciativa, pensada para que los niños descubran lecturas infantiles de forma divertida y sencilla, está dirigida a diferentes franjas de edad: 0 a 2 años, 3 a 6 años, 7 a 9 años, y en alguna biblioteca, de 10 a 12 años.

De esta forma, las Mochilas contienen una cuidada selección de libros y revistas adaptados a cada etapa y diferenciadas con etiquetas de colores, con un total de cinco materiales listos para disfrutar en casa.

El objetivo es ofrecer a las familias un recurso práctico para acercar la lectura a los más pequeños, facilitar la elección de títulos y promover el uso de las bibliotecas como espacios de descubrimiento.

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha destacado que "poner en marcha iniciativas específicas en las bibliotecas supone una inversión en el futuro de la ciudad. Queremos que estos espacios sean lugares vivos, dinámicos y accesibles, donde las familias encuentren actividades, talleres y encuentros que conviertan la lectura en una experiencia compartida y enriquecedora".

Las tres bibliotecas seleccionadas para ofrecer este material novedoso, que luego se extenderá al resto de sedes municipales, abren de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas, y de 16.30 a 20.30 horas, según informa el Ayuntamiento de Murcia en un comunicado.

En concreto, la biblioteca El Carmen ofrece un total de 50 Mochilas Top Secret para edades desde hasta los 9 años; la de La Alberca los usuarios tienen disponible otras 50 Mochilas Top Secret de 0 a 12 años; y la de Pelagio Ferrer (El Palmar) un total de 30 Mochilas Top Secret, para niños de 0 a 9 años.

Por tramos de edad, etiquetados en colores, hay diferentes títulos de libros y revistas como '100 primeras palabras', de Ben Adams; '¿Para qué sirve el orinal?', de Marta Álvarez Miguéns; y 'El pollo Pepe pasa un día genial', de Nick Denchfield, en Mochilas para la Bebeteca (De 0 a 2 años).

En la franja de edad de 3 a 6 años, Mochilas etiqueta amarilla cuenta con los títulos 'Caracola', la revista recomendada a partir de 4 años; 'Corre, ¡que te como!', Michaël Escoffier; y 'Yo puedo' de Susan Winter.

Las de etiqueta verde (de 7 a 9 años), 'Reportero Doc', la revista que te descubre el mundo; 'Adivina, adivinanzas', de Elena García Aubert; y 'Una investigación por los pelos', Antonio G. Iturbe.

Las de etiqueta roja (de 10 a 12 años), algunos de los títulos seleccionados para estas edades son 'La tumba de Tutankamón', Jen Green; 'La increíble historia de la abuela gánster', David Walliams, y 'Ernesto, el aprendiz de matemago', José Muñoz Santonja.

TALLERES, CONFERENCIAS, CLUBES DE LECTURA

López ha destacado que las bibliotecas municipales "son mucho más que espacios de préstamo de libros; son auténticos centros de dinamización cultural y social abiertos a toda la ciudadanía con una la programación que se desarrolla a lo largo del año como presentaciones de libros, talleres formativos, conferencias, encuentros con autores y clubes de lectura, que las convierte en lugares vivos, donde se genera conocimiento, diálogo y participación".

El resto de bibliotecas que integran la Red Municipal, y que suman un total de 85.797 usuarios, se encuentran en el Cuartel de Artillería con la biblioteca Río Segura; y las de Beniaján, Cabezo de Torres, Espinardo, José Saramago (La Fama) y Santiago el Mayor.

Además de las bibliotecas San Basilio, Javalí Nuevo, La Ñora, Puente Tocinos y Cronista Antonio Botías (Sangonera la Verde); Bibliomercado Saavedra Fajardo y Punto de Lectura Palacio de los Deportes.