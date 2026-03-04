Bibliotecas del municipio de Murcia estrenan Mochilas Top Secret con contenido sorpresa para fomentar lectura infantil

Las bibliotecas municipales de Murcia estrenan las Mochilas Top Secret con contenido sorpresa para fomentar la lectura infantil desde 0 a 12 años - AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 4 marzo 2026 11:43
MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía de Murcia pone en marcha a partir de este jueves la iniciativa 'Mochilas Top Secret' en la Red de Bibliotecas Municipales. Dirigido a lectores desde hasta los 12 años, con este programa se pretende despertar la curiosidad del público infantil por los libros, ya que podrán llevarse una mochila a casa, para descubrir su contenido una vez retirada.

En concreto, estas 130 mochilas se han puesto a disposición en tres bibliotecas municipales donde concentran el 39 por ciento de los lectores infantiles: La Alberca, El Carmen y 'Pelagio Ferrer' (El Palmar).

Los usuarios escogerán una de ellas al azar y las podrán retirar con su carné y descubrir en casa el material que se ha preparado adaptado a diferentes tramos de edades.

Esta iniciativa, pensada para que los niños descubran lecturas infantiles de forma divertida y sencilla, está dirigida a diferentes franjas de edad: 0 a 2 años, 3 a 6 años, 7 a 9 años, y en alguna biblioteca, de 10 a 12 años.

De esta forma, las Mochilas contienen una cuidada selección de libros y revistas adaptados a cada etapa y diferenciadas con etiquetas de colores, con un total de cinco materiales listos para disfrutar en casa.

El objetivo es ofrecer a las familias un recurso práctico para acercar la lectura a los más pequeños, facilitar la elección de títulos y promover el uso de las bibliotecas como espacios de descubrimiento.

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha destacado que "poner en marcha iniciativas específicas en las bibliotecas supone una inversión en el futuro de la ciudad. Queremos que estos espacios sean lugares vivos, dinámicos y accesibles, donde las familias encuentren actividades, talleres y encuentros que conviertan la lectura en una experiencia compartida y enriquecedora".

Las tres bibliotecas seleccionadas para ofrecer este material novedoso, que luego se extenderá al resto de sedes municipales, abren de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas, y de 16.30 a 20.30 horas, según informa el Ayuntamiento de Murcia en un comunicado.

En concreto, la biblioteca El Carmen ofrece un total de 50 Mochilas Top Secret para edades desde hasta los 9 años; la de La Alberca los usuarios tienen disponible otras 50 Mochilas Top Secret de 0 a 12 años; y la de Pelagio Ferrer (El Palmar) un total de 30 Mochilas Top Secret, para niños de 0 a 9 años.

Por tramos de edad, etiquetados en colores, hay diferentes títulos de libros y revistas como '100 primeras palabras', de Ben Adams; '¿Para qué sirve el orinal?', de Marta Álvarez Miguéns; y 'El pollo Pepe pasa un día genial', de Nick Denchfield, en Mochilas para la Bebeteca (De 0 a 2 años).

En la franja de edad de 3 a 6 años, Mochilas etiqueta amarilla cuenta con los títulos 'Caracola', la revista recomendada a partir de 4 años; 'Corre, ¡que te como!', Michaël Escoffier; y 'Yo puedo' de Susan Winter.

Las de etiqueta verde (de 7 a 9 años), 'Reportero Doc', la revista que te descubre el mundo; 'Adivina, adivinanzas', de Elena García Aubert; y 'Una investigación por los pelos', Antonio G. Iturbe.

Las de etiqueta roja (de 10 a 12 años), algunos de los títulos seleccionados para estas edades son 'La tumba de Tutankamón', Jen Green; 'La increíble historia de la abuela gánster', David Walliams, y 'Ernesto, el aprendiz de matemago', José Muñoz Santonja.

TALLERES, CONFERENCIAS, CLUBES DE LECTURA

López ha destacado que las bibliotecas municipales "son mucho más que espacios de préstamo de libros; son auténticos centros de dinamización cultural y social abiertos a toda la ciudadanía con una la programación que se desarrolla a lo largo del año como presentaciones de libros, talleres formativos, conferencias, encuentros con autores y clubes de lectura, que las convierte en lugares vivos, donde se genera conocimiento, diálogo y participación".

El resto de bibliotecas que integran la Red Municipal, y que suman un total de 85.797 usuarios, se encuentran en el Cuartel de Artillería con la biblioteca Río Segura; y las de Beniaján, Cabezo de Torres, Espinardo, José Saramago (La Fama) y Santiago el Mayor.

Además de las bibliotecas San Basilio, Javalí Nuevo, La Ñora, Puente Tocinos y Cronista Antonio Botías (Sangonera la Verde); Bibliomercado Saavedra Fajardo y Punto de Lectura Palacio de los Deportes.

