El BIO 'Hespérides' regresa a su base en Cartagena tras concluir la XXX Campaña Antártica

El BIO 'Hespérides' finaliza su XXX Campaña Antártica y regresa a Cartagena - ARMADA

Ha permanecido 164 días fuera y navegado más de 24.000 millas náuticas, lo que equivale a dar una vuelta al mundo CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) 'Hespérides', ha regresado este lunes, 4 de mayo, a su puerto base en el Arsenal de Cartagena tras poner fin a la XXX Campaña Antártica, según ha informado la Armada.

El acto de recibimiento ha estado presidido por el Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y ha contado con la presencia de autoridades civiles de la Comunidad y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como del secretario técnico del Comité Polar Español.

El buque zarpó el pasado 22 de noviembre de 2025 y ha permanecido 164 días fuera de base, navegando más de 24.000 millas náuticas, lo que equivale a dar una vuelta al mundo.

Durante este periodo, ha operado como plataforma de apoyo logístico y científico a nivel nacional e internacional en la Antártida, llevando a cabo la apertura y cierre de las Bases Antárticas Españolas 'Gabriel de Castilla', 'Juan Carlos I' y el Campamento Internacional 'Byers'.

Ha permitido, a su vez, el desarrollo de un total de siete proyectos de investigación a bordo.

Durante la campaña se han realizado más de 264 movimientos de personal, entre científicos y técnicos de hasta 17 nacionalidades, quienes han embarcado en distintos tramos y fases del despliegue.

Las investigaciones han abordado campos como la oceanografía, la monitorización del cambio climático mediante el control tectónico y la dinámica de los frentes, la biogeoquímica y la productividad biológica del Océano Austral.

El 'Hespérides' ha cruzado ocho veces el Mar de Hoces, que une el extremo del continente americano con la Península Antártica, y que en 2026 se conmemora el V Centenario de su descubrimiento por Francisco de Hoces al mando de la carabela 'San Lesmes', primer navegante en navegar más al Sur que Tierra del Fuego y documentar la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico.

A lo largo de su despliegue, el 'Hespérides' ha hecho escala en diversos puertos, facilitando el relevo de personal científico y técnico, aprovisionamiento logístico, el embarque de material y el descanso de la dotación. Las ciudades visitadas han sido Mar del Plata y Ushuaia (Argentina), Punta Arenas (Chile) y Recife (Brasil).

Desde su entrada en servicio, de la que el próximo 15 de mayo se cumplirán 35 años, el 'Hespérides' ha sido un pilar en el desarrollo de la investigación oceanográfica de nuestro país, participando en campañas científicas en todos los océanos y consolidando su prestigio internacional como plataforma de referencia para la comunidad científica.

El éxito de esta campaña ha sido posible gracias a la colaboración entre la Armada, el Comité Polar Español, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el conjunto de instituciones científicas participantes, así como a la preparación de la dotación del buque, capaz de operar durante meses en condiciones meteorológicas extremas y entornos de elevada exigencia técnica y humana.

El BIO está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), que, dentro de la Flota, se encarga, con un enfoque integral, de asegurar la cooperación permanente con los diversos organismos de la Administración con competencias en el ámbito marítimo.