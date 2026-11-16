El BIO 'Hespérides' zarpa desde Cartagena para iniciar su XXXI Campaña Antártica

Archivo - Imagen del buque 'Hespérides' - EUROPA PRESS - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El buque de investigación oceanográfica (BIO) 'Hespérides' ha zarpado este lunes a mediodía desde el muelle Almirante Juan de Borbón del Arsenal de Cartagena para comenzar su XXXI Campaña Antártica, enmarcada en la Campaña Antártica Española 2026-2027, según ha informado la Armada.

El acto de despedida ha estado presidido por el Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y ha contado con la asistencia de familiares y allegados de la dotación.

Este proyecto científico y tecnológico al servicio de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) cuenta con la participación del Ministerio de Defensa, que aporta los medios y capacidades navales; el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, encargado de financiar los proyectos científicos y colaborar en el mantenimiento tanto del buque como de las bases españolas; y el Comité Polar Español, responsable de coordinar el trabajo de todos los organismos implicados.

Tras su salida de Cartagena, el 'Hespérides' ha puesto rumbo al puerto brasileño de Río de Janeiro, desde donde continuará su travesía hacia el estrecho de Magallanes para hacer escala en Punta Arenas (Chile). En este puerto embarcarán los investigadores del primer proyecto científico y el personal técnico de la Unidad de Tecnología Marina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Con todo el equipo a bordo, el buque navegará hacia las islas Livingston y Decepción, en el archipiélago de las Shetland del Sur. Su primera tarea consistirá en prestar apoyo logístico a las Bases Antárticas Españolas, previamente abiertas por el buque oceanográfico 'Odón de Buen', tras lo que dará comienzo el primero de los cruceros de investigación previstos.

Durante su estancia en aguas polares, el 'Hespérides' centrará su actividad en el desarrollo de tres proyectos científicos en los mares que rodean la península Antártica y las islas Shetland del Sur.

De forma paralela, ejecutará labores logísticas para abastecer de material y trasladar personal a las bases desde los puertos de Punta Arenas (Chile) y Ushuaia (Argentina). Para cumplir con estas misiones, el buque cruzará hasta en seis ocasiones el Mar de Hoces, paso oceánico que separa el extremo sur de América de la Antártida.

Estas travesías coinciden con la conmemoración en 2026 del V Centenario de la expedición de Francisco de Hoces, navegante español que en 1526, al mando de la carabela 'San Lesmes', navegó más al sur de Tierra del Fuego y descubrió la unión de los océanos Atlántico y Pacífico entre el cabo de Hornos y la península Antártica.

La campaña concluirá a finales del próximo mes de marzo, cuando el 'Hespérides' prestará apoyo para el cierre de las bases 'Juan Carlos I' y 'Gabriel de Castilla' hasta el siguiente verano austral.

Después pondrá rumbo a Mindelo (Cabo Verde), su última escala antes de regresar a su puerto base en Cartagena, donde tiene prevista su llegada el 24 de abril de 2027.

Integrado en la Fuerza de Acción Marítima de la Armada, el 'Hespérides' está diseñado para operar en zonas polares y desarrollar investigación multidisciplinar en cualquier océano del mundo en estrecha colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el CSIC.