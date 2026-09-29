La bioeconomía forestal permite tratar 132 hectáreas de monte en Bullas y Cehegín y generar 19 empleos

BULLAS (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El proyecto de bioeconomía forestal desarrollado en los montes Los Fieles, de Bullas, y Garrobera, de Cehegín, ha permitido tratar 132,26 hectáreas y extraer 2.046,40 toneladas de biomasa durante el primer semestre de este año, además de generar 19 puestos de trabajo.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno regional a través de la Dirección General de Administración Local y adjudicada a la Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia (Profomur), busca fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales como vía para prevenir incendios, generar actividad económica y contribuir a fijar población en zonas rurales, según ha informado el Gobierno regional.

Los trabajos han incluido actuaciones selvícolas preventivas como apeo, poda, desbroce selectivo, acopio, trituración, retirada y transporte de biomasa, con el objetivo de reducir la carga de combustible vegetal y mejorar la estructura de las masas forestales.

El proyecto también ha permitido redactar los planes técnicos de gestión forestal sostenible y los proyectos de ejecución de los tratamientos selvícolas en ambos montes, así como preparar la documentación necesaria para implantar el sistema de gestión PEFC RED III, orientado a facilitar la comercialización de la biomasa.

El director general de Administración Local, Francisco Abril, ha señalado que la generación de empleo es uno de los objetivos del programa y ha defendido que "no hay forma de combatir la despoblación si no se impulsa la contratación laboral".

Abril ha destacado durante una visita a los terrenos de Bullas que el proyecto combina "protección ambiental, prevención de riesgos y dinamización económica" y ha señalado que la gestión sostenible de los montes puede contribuir a "prevenir incendios, impulsar la economía rural y avanzar hacia un modelo forestal más sostenible y competitivo".

La actuación forma parte del programa de intervenciones forestales para contribuir al reto demográfico mediante la bioeconomía forestal en la Región de Murcia, que incluye también líneas relacionadas con la ganadería extensiva como herramienta de prevención de incendios, el turismo en áreas forestales, la prevención de incendios y la restauración tras estos, la digitalización y la capacitación de pymes.

El programa cuenta con un presupuesto de casi un millón de euros, financiado con fondos NextGenerationEU, y contempla actuaciones en Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca, especialmente en sus pedanías altas, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura.