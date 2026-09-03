Blanca despliega nuevos medidores para controlar la calidad del aire y el ruido

El Ayuntamiento de Blanca pone en marcha los nuevos medidores ambientales - AYUNTAMIENTO DE BLANCA

Los dispositivos se han instalado en las inmediaciones de la Residencia Virgen de los Dolores y el CEIP Virgen del Pilar

BLANCA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Blanca ha puesto en marcha nuevos medidores ambientales dentro de su plan de digitalización ambiental, en el marco del proyecto regional SmartRegion, con el despliegue de estaciones inteligentes en farolas municipales para monitorizar en tiempo real la calidad del aire y la contaminación acústica.

Los primeros dispositivos se han instalado en los entornos de la Residencia Virgen de los Dolores y el CEIP Virgen del Pilar. Los equipos permiten medir de forma continua la concentración de distintos gases y partículas en suspensión, así como registrar los niveles de ruido. En concreto, los dispositivos incorporan sensores para analizar hasta 10.000 partículas por segundo y un sonómetro de precisión capaz de medir rangos de ruido de entre 40 y 115 decibelios, según ha informado el Ayuntamiento de Blanca.

El sistema calculará además indicadores de ruido correspondientes a las franjas de mañana, tarde y noche, mientras que los parámetros relativos a la calidad del aire se evaluarán conforme al índice oficial de calidad del aire y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución de 25.030,99 euros y tendrá un servicio de mantenimiento durante cinco años. El proyecto está cofinanciado en un 60% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro de la línea 'SmartRegion Murcia Ayudas a Ayuntamientos 2024', mientras que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aporta el 40% restante.