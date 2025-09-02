BODEGAS LUZÓN arranca la XIV edición de 'Vendimia Abierta'

Archivo - Una de las actividades de 'Vendimia Abierta', organizada por Bodegas Luzón - GRUPO FUERTES - Archivo

Bodegas Luzón arranca el próximo sábado, 6 de septiembre, con su 'Vendimia Abierta', un amplio conjunto de actividades orientadas a disfrutar del vino y de todas las sensaciones que ofrece cuya propuesta ha sido calificado por el medio digital especializado Verema como la mejor experiencia enoturística de Murcia y la segunda de España.

El pistoletazo de salida de este programa que abarca tres meses de duración será la tradicional 'Vendimia en Familia', que se celebrará todos los fines de semana de septiembre bajo el paraguas del 'Origen del Vino'. Se trata de una actividad enfocada a que toda la familia, incluidos los más pequeños, puedan experimentar todo el proceso de elaboración del vino empezando por la recolección de la uva.

Septiembre también acogerá el día 13 'De la uva a la copa', un recorrido que guía al visitante desde la viña hasta la cata final y muestra los secretos del sistema de vinificación en plena época de vendimia.

Este mes se completa con la experiencia 'De mosto a Vino' los fines de semana del 20 y del 27, que permite probar el vino en todas sus fases y entender su evolución antes de que llegue a la botellla.

'Vendimia Abierta' ofrece en octubre un conjunto de actividades basadas en la creatividad y los contrastes que van desde 'Enólogo por un día' (fines de semana del 4 al 12), en la que los participantes podrán crear su propio vino, elegir el coupage y diseñar su etiqueta personalizada; a 'Team Jumilla o Team Rioja', en la que las dos bodegas, Luzón y Corral, "se enfrentarán en una lucha" por descubrir sus matices y tradiciones más significativas.

El 25 de octubre se celebra el 'Taller de Pintura y Vino' y el 26, 'Cata Sensorial', un viaje inmersivo a través de los cinco sentidos para experimentar el vino desde perspectivas inesperadas.

En noviembre, bajo el cleam 'Gastronomía y nuevas historias', el vino se combina con los alimentos más selectos; el 1 de noviembre con la 'Cata Maridaje entre Vinos e Ibéricos', y el 2 de noviembre la sumiller Guillermina Sánchez guiará la 'Cata Maridaje Queso y Vino'.

Los días 8 y 9 de noviembre, Bodegas Luzón conmemorará el 'Día Europeo del Enoturismo' para el que ofrecerá visitas especiales con degustación y descuentos muy especiales en su tienda.

Las jornadas culminarán con 'Historias de la Nueva Añada' (15 y 16 de noviembre), una cata exlusiva de los vinos jóvenes recién elaborados en la cosecha 2025.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Los interesados en participar en alguna de las iniciativas que componen la XIV edición de 'Vendimia Abierta' tienen el programa completo en la página web de Bodegas Luzón, 'www.bodegasluzon.com', desde la que pueden realizar la reserva por correo electrónico, 'info@bodegasluzón.com' y en el número de teléfono '968 784 135'.

Bodegas Luzón es una de las principales productoras y exportadoras de vino de la D.O.P. Jumilla. Fue fundada por Don José de Molina, comandante de los Reales Ejércitos destinado en Filipinas, quien al regresar a su Jumilla natal bautizó su finca con el nombre de 'Finca Luzón', en homenaje a la isla filipina que marcó su vida.

En una decisión pionera para la época, Don José vinculó la herencia de sus tierras a la rama femenina de su familia, tradición que se mantuvo hasta mediados de los años 80.

En la actualidad, la bodega pertenece a la familia Fuertes, que mantiene la esencia centenaria de Luzón al tiempo que invierte y dota de la infraestructura necesaria para adaptar el negocio familiar a los nuevos tiempos.

Bodegas Luzón también gestiona la bodega centenaria Corral, ubicada en la localidad riojana de Navarrete, con la que tiene presencia en la Denominación de Origen Rioja y con la que ha diversificado su oferta y ampliado su presencia en otros territorios.