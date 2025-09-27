El boletín informativo 'Promopreve' divulga el uso adecuado de los medicamentos sin receta

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El boletín informativo 'Promopreve' que elabora la Consejería de Salud se centra en su número de septiembre en el uso adecuado de los medicamentos sin receta como analgésicos, aerosoles nasales, antiácidos o jarabes para la tos.

Esta revista de promoción de la salud, desde la que se acerca a los ciudadanos el autocuidado y la prevención de la enfermedad y que se difunde a través de la web de Murciasalud, recoge las recomendaciones de la campaña 'Los medicamentos no son caramelos', que ha puesto en marcha por primera vez la Red Europea de Jefes de Agencias de Medicamentos para sensibilizar a la ciudadanía europea sobre el uso adecuado de los medicamentos sin receta.

Entre las recomendaciones que ofrece se incluye la necesidad de leer el prospecto de los fármacos, respetar la duración máxima de uso recomendada y consultar a un médico si los síntomas persisten. Además, recuerda que, aunque los medicamentos sin receta se puedan comprar sin prescripción médica en farmacias, están destinados a tratar dolencias leves como el dolor, la fiebre o el resfriado.

Sin embargo, ningún medicamento está exento de riesgos, por lo que un uso incorrecto puede provocar efectos adversos o incluso adicción. Por eso es importante leer atentamente el prospecto y seguir las instrucciones de uso.

FORMACIÓN PARA DOCENTES

En cuanto a las novedades para profesionales, la revista informa sobre los contenidos del 'Curso de Educación para la Salud en el escenario escolar', una actividad impartida por profesionales de la Consejería de Salud que coordinan, junto con la Consejería de Educación, el Plan de Educación para la Salud en la Escuela.

Está organizada por el Centro de Profesores y Recursos para ofrecer formación específica a los docentes, especialmente a los coordinadores del Programa de Educación para la Salud en la Escuela. Se celebrará durante la primera quincena de octubre en diversas sesiones en horario de tarde. El número de septiembre de la publicación está disponible en el siguiente enlace: http://www.murciasalud.es/promopreve.