El Boletín Oficial de la Región publica la consulta pública previa de los PORN de las sierras de Cartagena

Playa de Calblanque - CARM

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) ha publicado este miécoles el anuncio por el que la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática somete a consulta pública previa la elaboración del proyecto de decreto de aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las sierras de Cartagena.

La consulta afecta a dos instrumentos de planificación, que son el PORN de Calblanque, Monte de las Cenizas, Peña del Águila y Sierra de la Fausilla, con una superficie aproximada de 3.901 hectáreas, y el PORN de las Sierras Occidentales de Cartagena, con unas 12.065 hectáreas, por lo que en conjunto suman casi 16.000 hectáreas.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha explicado que "la consulta pública previa permite recabar desde el inicio las aportaciones de ciudadanos, entidades y colectivos interesados antes de la redacción del proyecto de decreto", según han informado desde el Ejecutivo regional.

Los PORN son instrumentos para integrar y coordinar las distintas figuras de protección que coinciden en estos territorios y sus correspondientes instrumentos de gestión. En estas zonas se superponen espacios naturales protegidos y ámbitos pertenecientes a la Red Natura 2000, con diferentes regímenes de conservación.

El primero de los planes comprende el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, el ámbito de su PORN y los espacios Red Natura 2000 de Calblanque y Sierra de la Fausilla. Su superficie se distribuye entre los municipios de Cartagena, con el 95 por ciento, y La Unión, con el 5 por ciento.

El PORN de las Sierras Occidentales incluye la ZEPA de La Muela y Cabo Tiñoso y los LIC de La Muela y Cabo Tiñoso, Cabezo de Roldán, Sierra de los Victorias y Cabezos del Pericón, además del ámbito del PORN aprobado inicialmente de Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán. El 99 por ciento de su superficie pertenece al municipio de Cartagena, con pequeñas áreas en Fuente Álamo y Mazarrón.

"En un mismo territorio coinciden distintas figuras de protección y diferentes instrumentos de planificación. Los PORN permiten establecer una visión conjunta de estos espacios y ordenar los criterios relacionados con su conservación, sus usos y la gestión de los recursos naturales", ha indicado Juan María Vázquez.

La consulta permanecerá abierta durante un mes y en este periodo podrán presentarse sugerencias y observaciones sobre los problemas que se pretenden abordar, la necesidad y oportunidad de la regulación, sus objetivos y las posibles alternativas.

La participación se realizará principalmente a través del Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma, donde estará disponible la información relativa a la consulta y el cuestionario correspondiente. También podrán formularse aportaciones por vía telemática a través de la Sede Electrónica regional.

UN TERRITORIO DE ELEVADA DIVERSIDAD AMBIENTAL

Las sierras de Cartagena reúnen una importante diversidad de ambientes litorales y de montaña.

En su territorio se alternan dunas y paleodunas, playas y arenales, saladares, charcas salineras, acantilados y calas, junto con matorrales y tomillares, pinares, espartales y bosques de Tetraclinis articulata (ciprés de Cartagena o sabina mora).

En el ámbito de los dos PORN se han identificado 24 tipos de hábitats de interés comunitario, seis de ellos prioritarios. También se han citado 83 especies de flora catalogadas a escala regional, cinco de ellas en peligro de extinción.

La fauna incluye especies como el águila real, el búho real, el halcón peregrino, la chova piquirroja y el águila perdicera, para la que se han identificado seis áreas críticas dentro de este territorio. También están presentes especies como el fartet y la tortuga mora, así como once especies de murciélagos incluidas en los anexos de la Directiva Hábitats.

El consejero ha destacado que "la información disponible sobre los hábitats, la flora y la fauna permite dimensionar los valores naturales presentes en estos espacios y constituye una de las bases para su planificación".