Un bombero amenazada con prenderse fuego en una plaza del centro de Murcia

Servicios de emergencias introducen al varón en una ambulancia - EUROPA PRESS

MURCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia ha amenazado este lunes por la mañana con quemarse en la plaza del Cardenal Belluga, en el centro de Murcia.

El varón, vestido con el traje de bombero y casco, se ha rociado con un líquido y después ha prendido fuego a la parte inferior de su cuerpo, sin que la situación llegará a más porque varios agentes de la Policía Local han logrado apagar las llamas con extintores.

El hombre, que se encontraba de baja laboral y debía reincorporarse a su puesto de trabajo, no ha sufrido quemaduras y ha abandonado la plaza en una ambulancia tras ser atendido por servicios de emergencia.