Bomberos del CEIS extinguen un incendio en una nave hortofrutícola de Torre Pacheco

TORRE PACHECO (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han extinguido a las 16.55 horas un incendio declarado en el recinto de una nave hortofrutícola situada en el paraje de El Corralón, en la pedanía de Balsicas, en el término municipal de Torre Pacheco, según informa el '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha comenzado a recibir hasta medio centenar de llamadas telefónicas de alerta a partir de las 13.49 horas. Entre los avisos registrados, una comunicación efectuada por la propia empresa afectada ha confirmado que las instalaciones habían sido evacuadas y que todos los operarios y trabajadores se encontraban en el exterior.

En el lugar del siniestro se han desplegado dos dotaciones de bomberos del CEIS. Los mandos de la intervención han informado de que el fuego se concentraba en el patio exterior de la infraestructura industrial, donde han ardido palés y plásticos, y que las llamas habían alcanzado también al remolque de un camión tráiler y a una torre eléctrica.

Asimismo, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha movilizado un helicóptero en apoyo a las labores de los efectivos terrestres.