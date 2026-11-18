CIEZA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Un vehículo de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia quedó fuera de servicio tras recibir pedradas mientras intervenían en un incendio en un descampado del paraje de Los Casones, en Cieza, lo que obligó a los efectivos a retirarse hasta la llegada de la Policía Local y la Guardia Civil.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibió llamadas alertando del incendio a las 21.05 horas de este martes. Los alertantes indicaban que veían llamas en un descampado junto a un supermercado, en la zona de Los Casones, por lo que movilizó una dotación de bomberos del parque de Cieza.

A las 21.54 horas, el responsable de la dotación comunicó que los bomberos se retiraban del lugar sin haber extinguido completamente el fuego debido a las piedras que les estaban arrojando y solicitó la presencia de las fuerzas de seguridad para garantizar su protección.

A las 23.20 horas, patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil ya se encontraban en la zona y reclamaron una nueva intervención de los bomberos, debido a que el incendio se extendía. El fuego quedó extinguido a las 00.25 horas.

Como consecuencia de los incidentes, uno de los camiones de bomberos quedó fuera de servicio por la rotura de las lunas ocasionada por las pedradas. No se registraron daños personales.