Bomberos continúan movilizados para extinguir un incendio forestal en un espacio protegido de Cartagena

Sucesos.-Unos 500 metros cuadrados terreno se han visto afectados en un incendio forestal en Torre del Rame (Cartagena) - BOMBEROS CEIS

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Servicios adscritos al Plan Infomur, destinado a la lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, continúan movilizados para combatir un incendio forestal declarado este jueves por la tarde n el espacio protegido de Torre del Rame, en Cartagena.

El '1-1-2' recibió un total de 96 llamadas alertando del incendio a partir de las 18.08 horas. En concreto, los testigos reportaron un incendio de cañas en la carretera RM-F54, cerca de la rambla del Albujón, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Al lugar se desplazaron bomberos de Cartagena y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región; tres helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias; un helicóptero de vigilancia y control (ACOVI); tres brigadas forestales con agentes medioambientales; Policía Local y Guardia Civil.

El fuego se dio por extinguido a las 20.37 horas, momento en el que se habían visto afectadas 3,2 hectáreas de terreno forestal, y por controlado a las 22.40 horas.