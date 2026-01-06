Bomberos controlan un incendio en una fábrica de tratamiento de madera y gestión de residuos en Caravaca de la Cruz

Imagen de los bomberos trabajando esta pasada madrugada en el incendio - BOMBEROS CEIS

MURCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia (CEIS) han controlado el incendio declarado esta madrugada en las instalaciones de una empresa de tratamiento de maderas y de gestión de residuos en Caravaca de la Cruz.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibía una llamada informando del incidente a las 4.53 horas de la pasada madrugada. El llamante decía que ardía una fábrica de madera ubicada junto a la carretera RM-730, cerca del cementerio.

Al lugar se movilizó una patrulla de la Policía Local, que confirmó el fuego, su ubicación y la necesidad de bomberos, por lo que se movilizaron efectivos del CEIS (la dotación completa del parque de Caravaca de la Cruz). A las 5.56 horas el mando de la extinción lo daba por controlado.

Aunque no se han producido heridos, el fuego ha provocado daños en la nave y oficinas de la empresa. Los bomberos continúan a esta hora refrescando el lugar.