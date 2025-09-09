Bomberos extinguen el incendio declarado en una fábrica de palés en Caravaca de la Cruz (Murcia)

Efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia sofocan el incendio declarado en una fábrica de palés en Caravaca de la Cruz - CEIS RM

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han sofocado el incendio declarado en una fábrica de palés en Caravaca de la Cruz, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido la primera de varias llamadas a las 15.27 horas alertando del incendio junto a la RM-517.

Al lugar se han movilizado unidades de la Policía Local y bomberos del CEIS, que han dado por extinguido el fuego a las 17.58 horas, sin que se hayan registrado daños personales.