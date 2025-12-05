Los bomberos extinguen un incendio en una nave industrial de Cobatillas (Murcia)

MURCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Ayuntamiento de Murcia han logrado extinguir a primera hora de la mañana un incendio que se declaró esta pasada noche a las 22.15 horas en la avenida de Alicante, en Cobatillas (Murcia), según han informado fuentes del Cuerpo a Europa Press.

Hasta el lugar se desplazaron 29 efectivos y 6 vehículos, que han estado trabajando toda la noche, además de la Policía Local y Guardia Civil.

El objetivo de la extinción ha sido evitar que el fuego llegase a una vivienda y establecimiento colindantes, que no se han visto afectados.