Bomberos y medios aéreos intervienen en un incendio declarado en una planta de residuos en Lorca

Incendio declarado en una planta de tratamiento de residuos de Lorca - DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

LORCA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Lorca trabajan desde el mediodía de este martes en la extinción de un incendio declarado en una planta de tratamiento de residuos situada en la carretera que une Lorca con Zarzadilla de Totana.

El '1-1-2' ha comenzado a recibir los primeros avisos sobre las 12.40 horas, alertando de la presencia de llamas de consideración en las instalaciones, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El dispositivo de extinción incluye cinco bomberos del CEIS apoyados por dos vehículos de extinción, junto a miembros del Servicio de Emergencias y Protección Civil de Lorca; y el helicóptero MU-020 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que cuenta con un técnico de extinción y una brigada forestal helitransportada.