Bomberos de Murcia enseñan prevención y autoprotección a un centenar de escolares de Puente Tocinos - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de escolares de entre 8 y 12 años de la Escuela de Verano de la Asociación de Vecinos de Puente Tocinos, celebrada en el CEIP Ramón Gaya, ha participado este jueves en una jornada organizada por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia para dar a conocer la labor de los bomberos municipales y fomentar la prevención y la autoprotección.

La actividad ha contado con la asistencia del concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, y de la edil de Educación, Belén López, quienes han acompañado a los participantes durante la jornada, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

Durante la visita, los bomberos han explicado de forma adaptada a la edad de los menores cómo intervienen en incendios, rescates y otras situaciones de emergencia, además de mostrar los equipos de protección y el material especializado que utilizan en sus actuaciones.

Los escolares también han conocido el vehículo de bomberos, han observado el funcionamiento de distintos equipos de trabajo y han planteado preguntas a los profesionales. La jornada ha concluido con una exhibición práctica con agua.

Según ha destacado Perona, estas iniciativas permiten que los niños "conozcan de cerca el trabajo que realizan nuestros bomberos y comprendan la importancia de la prevención y de saber cómo actuar ante una emergencia".

Por su parte, López ha señalado que las escuelas de verano constituyen "un espacio idóneo para complementar el aprendizaje con actividades prácticas y educativas" que acercan a los menores a los servicios públicos municipales y les permiten adquirir conocimientos útiles.

Esta actividad se enmarca en el programa divulgativo que el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento desarrolla durante el periodo estival en distintas escuelas de verano del municipio.