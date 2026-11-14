Bomberos de Murcia forma a personal de emergencias de 20 países americanos

El Servicio de Bomberos del Ayuntamiento participa en la formación especializada dirigida a profesionales de países de América Latina y el Caribe - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Murcia ha acogido esta semana una actividad formativa especializada en respuesta a emergencias, en la que han participado más de 40 expertos de países de América Latina y el Caribe, en la cuarta edición de esta jornada formativa.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona, ha señalado que "esta jornada permite compartir conocimientos y experiencias entre profesionales de distintos países y seguir avanzando en la preparación ante emergencias que requieren una respuesta altamente especializada. La formación y el entrenamiento son fundamentales para mejorar la capacidad de intervención y la seguridad tanto de los equipos de emergencia como de la ciudadanía".

La formación, enmarcada en la colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia, la Autoridad Nacional para la Prohibición de las Armas Químicas (ANPAQ) y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), ha contado con la participación de instructores del Servicio de Bomberos municipal, con el objetivo de compartir experiencias y formación sobre detección de sustancias tóxicas o protección química, entre otras.

El programa ha combinado contenidos teóricos y ejercicios prácticos para trabajar los procedimientos de actuación ante incidentes con sustancias químicas peligrosas. Entre las materias abordadas figuran la utilización de equipos de protección respiratoria y química, la detección y toma de muestras, la zonificación de espacios afectados y los procesos de descontaminación.

Asimismo, los participantes han desarrollado distintos escenarios prácticos de intervención, para trabajar la respuesta operativa ante situaciones de emergencia de esta naturaleza. Además, la actividad ha permitido compartir procedimientos de trabajo y conocimientos técnicos entre profesionales de distintos países, con especial atención a la preparación y coordinación de los equipos que intervienen en emergencias químicas.

Esta formación se integra en el marco de cooperación establecido entre las tres instituciones, que contempla la celebración de cursos anuales en Murcia durante el periodo 2026-2028.