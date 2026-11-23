Bomberos de Murcia incorpora una unidad especializada en el rescate de personas atrapadas en derrumbes - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia ha incorporado la Unidad de Rescate en Estructuras Colapsadas del Ayuntamiento (URECAM), un equipo especializado en la búsqueda y el rescate de personas atrapadas o sepultadas tras derrumbes de edificios, colapsos de infraestructuras y otras emergencias complejas.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha conocido el funcionamiento, la composición y los procedimientos de intervención de esta unidad, que cuenta con mandos, rescatistas y personal de apoyo logístico. "La seguridad de los murcianos exige planificación, conocimiento del territorio y capacidad para movilizar recursos de forma inmediata, especialmente en un municipio con 886 kilómetros cuadrados, 67 barrios y pedanías y cerca de 500.000 habitantes", ha señalado.

Entre sus funciones figuran la evaluación de las zonas afectadas, la búsqueda y localización de víctimas, la apertura de accesos, el apuntalamiento de estructuras dañadas y el rescate en espacios de difícil acceso. La unidad podrá intervenir ante colapsos provocados por terremotos, fenómenos naturales, accidentes, explosiones o fallos estructurales, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

URECAM trabajará de forma coordinada con la Unidad Canina de Bomberos Murcia, especialmente en las labores de localización de víctimas. Su estructura mínima de activación está formada por un jefe, un subjefe, cinco rescatistas y un guía canino.

El equipo podrá actuar tanto en el término municipal de Murcia como en dispositivos de ámbito regional, nacional e internacional cuando sea requerido por los organismos competentes en la coordinación de emergencias.

La planificación anual contempla ocho jornadas formativas, un simulacro operativo y una jornada logística, además de requisitos mínimos de participación para mantener las capacidades técnicas de sus integrantes. "Murcia debe estar preparada para responder ante cualquier situación que pueda afectar a la seguridad de las personas. Esa es nuestra estrategia: anticipación, coordinación y respuesta eficaz", ha concluido Pérez.