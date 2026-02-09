Los bomberos rescatan en helicóptero a un excursionista mareado en Cañadas de San Pedro (Murcia)

El excursionista rescatado siendo llevado al helicóptero - SEIS

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia han rescatado a un excursionista de 70 años en Cañadas de San Pedro, en una zona conocida como Los Mamellones, en el término municipal de Murcia, según han informado fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso a las 15.19 horas puesto que este hombre, que formaba parte de un grupo de excursionistas, se encontraba mareado y no podía continuar.

Por esto, bomberos, agentes medioambientales y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 se han movilizado hasta el lugar.

A su llegada, los bomberos han comprobado la imposibilidad de acceder al lugar debido a la escarpada topografía y han solicitado un rescate aéreo. En respuesta, el jefe de Operaciones ha activado el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, junto con el Grupo de Rescate Aéreo de Especialistas del Consorcio.

Simultáneamente, se ha notificado al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca sobre la llegada del helicóptero con el excursionista afectado.

El resto del grupo, en buen estado de salud, ha iniciado el descenso acompañado por los bomberos y los agentes medioambientales.