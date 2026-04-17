Boney M, La Casa Azul o Sicercars actuarán en el festival Hermosa Fest en octubre

La Casa Azul en el Hermosa Fest - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Boney M, Casa Azul, Sidecars, Vinila Von Bismark DJ, SAO, Adiós Noviembre, Second DJs, Bicicleta y Cycle conforman el primer avance de cartel del festiva Hermosa Fest que celebra su próxima edición los días 10 y 11 de octubre de 2026.

"Volvemos convencidos de que este año celebraremos la mejor edición del festival, que será la quinta, y en la que contaremos con un cartel a la altura de la ocasión, combinando, como siempre, artistas consagrados y talentos emergentes, para llenar dos noches de música y buen rollo", ha declarado el director del festival, Chencho Ros, han informado desde la organización.

El evento, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cartagena, tuvo que cancelarse el pasado año debido a la dana Alice.

El Ayuntamiento de Cartagena, como patrocinador principal de esta edición, "apoya esta iniciativa que contribuye a la desestacionalización de la oferta cultural y de ocio en la zona costera de La Manga y Cabo de Palos, sumando un atractivo más a este enclave turístico más allá de la temporada estival", ha declarado el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes.

Además, este año el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es lunes festivo, por lo que el festival se celebrará el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, en un largo fin de semana lleno de música.

Los abonos y Abonos Vip todavía se pueden se pueden adquirir a precio de lanzamiento en la web del festival www.hermosafest.com

El festival Hermosa Fest nació en 2022. Se trata de un festival boutique, a 20 minutos de Cartagena, que destaca por lo ecléctica y divertida de su propuesta, además de la calidad de sus instalaciones y la comodidad de contar con todos los servicios de unas instalaciones permanentes, con espacios en el exterior y en el interior de la discoteca Trips, donde se celebra el festival.