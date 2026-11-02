Buendía denuncia que los volúmenes para el regadío de agosto y septiembre no llegarán a la Cuenca del Segura

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MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha denunciado este lunes la decisión del Gobierno central de suprimir los volúmenes de agua aprobados para los meses de agosto y septiembre en el trasvase Tajo-Segura, advirtiendo de que estos recursos "no van a venir a la Región de Murcia para riego" y se perderán para el sector agrario.

Buendía ha tildado esta situación de "extraordinariamente grave" respondiendo a preguntas de los periodistas durante una comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la reunión de trabajo mantenida con el CEO de la multinacional de envases reutilizables IFCO, Mike Pooley, y el presidente de Proexport, Mariano Zapata, según han informado desde el Ejecutivo regional.

"El Gobierno de España ha decidido a través de la Comisión de Explotación que nos van a robar esos hectómetros cúbicos de la Cuenca del Segura para regadío", ha aseverado Buendía, quien ha indicado que los regantes "vienen pagando religiosamente su mantenimiento durante todos los años". El titular autonómico de Agua ha asegurado que no han recibido respuesta por parte del Ejecutivo central ni de la Comisión de Explotación a las peticiones formales remitidas desde la Comunidad.

El consejero también ha señalado que resulta "inconcebible que una situación derivada de la falta de conservación en las infraestructuras repercuta directamente privando de recursos hídricos vitales para la Región de Murcia".

Ante esto, el Gobierno regional ha avanzado que activará todas las medidas a su alcance en coordinación con el Sindicato Central de Regantes. Buendía ha indicado que cuando se disponga del acta de la reunión de la Comisión de Explotación, se pondrán en marcha los mecanismos legales pertinentes para recurrir la decisión y reclamar los caudales autorizados.