Buendía reclama al Gobierno central una respuesta conjunta frente a la clorosis nervial amarilla

La Región detecta 73 positivos de clorosis nervial amarilla y reclama una estrategia nacional frente al virus - CARM

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional reivindica una estrategia nacional en la lucha contra la clorosis nervial amarilla. Así lo ha trasladado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, al sector citrícola regional en un encuentro en el que también se presentaron los resultados de las prospecciones realizadas por el servicio de sanidad vegetal.

"El Gobierno de España tiene que asumir sus responsabilidades y coordinar una respuesta conjunta contra el virus de la clorosis nervial amarilla. La respuesta tiene que ser conjunta, no puede dejarnos solas a las comunidades ante esta situación", ha afirmado.

En este encuentro también se han presentado los datos de las prospecciones que ha realizado el servicio de sanidad vegetal. En total, se han analizado 787 y se han localizado 73 positivos que corresponden al 9,27% del total, según ha informado la Comunidad.

"Gracias al trabajo realizado este miércoles sabemos mucho más que cuando se detectaron los primeros casos en la Región. Con los datos totales confirmamos que los viveros de la Región están libres de este virus. Y también que no hemos localizado plantas adultas afectadas", ha afirmado Buendía.

INVESTIGACIÓN EN EL IMIDA

El consejero también ha informado de que se ha trasladado al laboratorio de bioseguridad del Imida uno de los positivos localizados y se han comenzado a realizar ensayos.

"El objetivo prioritario de todas las investigaciones iniciadas por el Imida es conocer a fondo el comportamiento de este virus para poder anticiparnos a sus efectos y proteger el futuro de nuestra citricultura", ha sostenido.

Joaquín Buendía ha indicado que ya se está estudiando cómo se propaga a través de las raíces bajo el suelo, qué insectos pueden actuar como transmisores, e incluso qué variedades de cítricos presentan una resistencia genética natural, entre otras pruebas.

"Al tratarse de un virus que no tiene tratamiento curativo, insistimos a los agricultores y viveros en la absoluta necesidad de extremar la higiene: desinfectar de forma estricta las herramientas de poda entre árboles y controlar las malas hierbas de las parcelas que sabemos que actúan como reservorio del virus", ha concluido el consejero.