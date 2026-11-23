El BAM P-45 'Audaz', finaliza su despliegue en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión - ARMADA

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El Buque de Acción Marítima (BAM) P-45 'Audaz' ha concluido una misión de vigilancia en los espacios marítimos de interés nacional, en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión, cuyo objetivo es contribuir a la seguridad marítima y garantizar la libertad de navegación en aguas españolas.

El 'Audaz' ha realizado seguimiento en dos ocasiones de convoyes de buques mercantes que eran acompañados por unidades navales de la Federación Rusa, según ha informado la Armada.

El tránsito ha tenido lugar, en ambos casos, entre las aguas fronterizas de España y Portugal, en el suroeste peninsular, hasta el fin de la Zona Económico Exclusiva nacional en el Mediterráneo Occidental.

Durante el seguimiento, el 'Audaz' ha reportado de forma permanente la situación y evolución de los hechos al Mando Operativo Marítimo (MOM), en colaboración con otras agencias y organismos internacionales.

Finalizada esta operación, el BAM 'Audaz' ha regresado a su puerto base, en el Arsenal de Cartagena, tras recorrer más de 5.000 millas náuticas en un total de 20 singladuras, recalando en los puertos de Las Palmas de Gran Canaria y la Base Naval de Rota, tras su presencia naval en aguas de Ceuta en sus primeras etapas.

El BAM 'Audaz' pertenece a la Fuerza de Acción Marítima (FAM) y está diseñado para llevar a cabo una amplia variedad de misiones, entre las que destacan la seguridad marítima, la protección de los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, así como la colaboración con otros organismos del Estado en la mar.

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), que son una herramienta para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral --junto a otras instituciones del Estado---, detectar amenazas y facilitar una respuesta ante una potencial crisis.

Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes.