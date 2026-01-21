Buscan a cuatro hombres tras asaltar un local de compra-venta de oro en la pedanía murciana de El Palmar

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional busca a cuatro hombres que este miércoles por la mañana han asaltado un establecimiento de compra-venta de oro en la calle San Roque de la pedanía murciana de El Palmar, según informaron fuentes del Cuerpo consultadas por Europa Press.

Al parecer, los individuos han entrado armados y encapuchados en el local comercial, de donde se han llevado varios maletines cargados de objetos de oro y han huido en un Seat Ibiza de color negro.

La investigación permanece abierta para dar con el paradero de los cuatro varones, según añaden las mismas fuentes.