Buscan a un joven de 20 años desaparecido este sábado cuando fondeaba en un barco en Cabo Tiñoso

MURCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias interviene esta mañana en el operativo de búsqueda del tripulante de un barco, un joven de 20 años de edad, que fondeaba frente a Cabo Tiñoso, en el término municipal de Cartagena.

El desaparecido vestía con camiseta amarilla y pantalón corto azul. Según los responsables del buque, se encuentra en paradero desconocido desde este sábado. En el operativo también participan el Coordinador Marítima de la zona y una embarcación del Plan Copla tripulada por Cruz Roja de la Región de Murcia.