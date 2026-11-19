El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé - VOX REGIÓN DE MURCIA

LORCA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha visitado este jueves Lorca donde ha reclamado la construcción de las presas de laminación de Béjar, Nogalte y Torrecilla, previstas desde 2005, para lo que ha defendido acabar con "las trabas burocráticas y el fanatismo climático" que, a su juicio, paralizan estas infraestructuras.

En materia de seguridad, Buxadé ha defendido que en el caso de "delincuentes multirreincidentes, si son españoles, se van a la cárcel. Y si son extranjeros, se van a su país. Punto".

Por otra parte, ha afirmado que si su partido llega al Gobierno "impulsará la prohibición de las regularizaciones extraordinarias y la supresión de la figura del arraigo, defendiendo una inmigración legal vinculada al trabajo y la contribución a España".

Asimismo, ha exigido más efectivos y medios para la Policía Nacional y la Guardia Civil, y una reforma del Código Penal contra la multirreincidencia.

Por último, ha denunciado que la Región de Murcia siga entre las comunidades con menor renta per cápita y con un 44% de menores en riesgo de pobreza o exclusión social. "Es un insulto que Sánchez esté hablando todo el día de derechos mientras mantiene a Murcia en esta situación", ha concluido, llamando a una movilización masiva el próximo 29 de noviembre para lograr "el cambio profundo que necesita España".