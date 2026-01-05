La cabalgata de los Reyes Magos de Murcia desafía la lluvia y llena de magia las calles del centro de la ciudad

Un momento de la cabalgata de los Reyes Magos en Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

La recaudación de las sillas se destinará a proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad

Miles de personas han presenciado este lunes la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente en la ciudad de Murcia, en el marco de una jornada mágica que el Ayuntamiento ha calificado de "rotundo éxito" a pesar de la previsión de lluvia, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El día ha comenzado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde Sus Majestades de Oriente, tras visitar el orfanato y el hospital Virgen de la Arrixaca, han sido recibidos por multitud de niños que no han querido perderse la oportunidad de entregar sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar.

El entusiasmo ha hecho que los Reyes Magos permanecieran más tiempo del previsto en la Casa Consistorial antes de marcharse para preparar el gran desfile, que se ha adelantado a las 16.30 horas para evitar que el mal tiempo pudiera empañar la celebración.

El resultado ha sido un show lleno de color, música, bailes y regalos, que ha tenido como gran protagonista la naturaleza. Más de un centenar de espectáculos han formado parte del cortejo real, que ha mostrado su lado solidario gracias a la colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Y es que la recaudación procedente de las más de 20.000 sillas disponibles, que han estado atendidas por cerca de un centenar de acomodadores, se destinará a proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reforzando el carácter social de esta celebración.

La cabalgata ha incluido espacios habilitados para garantizar la accesibilidad, una zona específica para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con iluminación y sonido atenuados al inicio del desfile, y un área reservada para personas con movilidad reducida en la Plaza Camachos.

El recorrido, en el que han participado personas con discapacidad y Síndrome de Down, ha partido de la avenida San Juan de la Cruz para continuar por Mozart, Torre de Romo, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, avenida Canalejas, Puente Viejo, plaza Martínez Tornel, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, avenida de la Constitución y plaza Circular.

Como broche de oro, Sus Majestades de Oriente han acudido al belén municipal para realizar una ofrenda simbólica.