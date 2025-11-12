Cada murciano gastará 73,24 euros de media en lotería para el Sorteo de Navidad este 2025

Archivo - Los murcianos gastarán 73,24 euros de media en la Lotería de Navidad - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cada murciano se gastará una media de 73,24 euros, 1,83 euros más que el año pasado, en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

De media, cada español gastará este año 2025 una media de 76,08 euros, frente a los 73,84 euros del año anterior. Dicha cantidad es una estimación pues el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo, cuya campaña publicitaria se ha presentado este miércoles 12 de noviembre en una rueda de prensa en la Real Casa de la Moneda en Madrid.

De este modo, los más de 76 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace LAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.

Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 121,28 euros, seguida de Asturias (119,67 euros), La Rioja (113,96 euros), Aragón (102,15 euros), Cantabria (101,98 euros), País Vasco (87,43 euros), Castilla-La Mancha (86,47 euros), Comunidad de Madrid (85,19 euros), Comunidad Valenciana (85,17 euros) y Galicia (83,29 euros).

Mientras, según los datos recogidos por Europa Press, los que menos van a gastarse este año son nuevamente los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (17,32 euros) y Ceuta (19,10 euros), seguidos de los de Baleares (42,94 euros), Canarias (47,24 euros), Cataluña (57,06 euros), Navarra (58,62 euros), Andalucía (64,05 euros), Extremadura (70,61 euros) y Murcia (73,24 euros).

Respecto a las distintas comunidades autónomas, donde más Lotería de Navidad se va a vender previsiblemente es en Madrid (596.456.600 euros consignados), seguida de Andalucía (552.050.800 euros), Cataluña (458.448.600 euros), Comunidad Valenciana (452.822.800 euros), Castilla y León (289.659.600 euros), Galicia (225.167.600 euros), País Vasco (195.012.200 euros), Castilla-La Mancha (181.491.200 euros) y Aragón (137.682.000 euros).

Por el contrario, los que menos Lotería de Navidad tienen consignada este año son Melilla con 1.486.200 euros y Ceuta con 1.589.600 euros, respectivamente, La Rioja (36.969.800 euros), Navarra (39.762.000 euros), Baleares (52.452.000 euros), Cantabria (60.326.200 euros), Extremadura (74.341.800 euros), Canarias (105.297.800 euros), Murcia (115.126.400 euros) y Asturias (120.628.800 euros).

LOS PREMIOS DE 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más.

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).