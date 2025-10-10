Cae un punto de venta de tabaco de contrabando en La Manga con la intervención de casi 2.000 cajetillas - GUARDIA CIVIL

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de tabaco de contrabando en La Manga del Mar Menor, que se ha saldado con la incautación de 1.840 cajetillas de tabaco y un kilo de picadura de tabaco en un almacén ubicado en un polígono de Cartagena.

La operación 'Verdiblanco' se ha saldado con la denuncia a tres personas en aras a la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, por la tenencia de labores de tabaco de origen desconocido y su venta fuera de los cauces legales.

La investigación se inició el pasado mes de julio, cuando la Guardia Civil supo de la existencia de un almacén, ubicado en un polígono de La Manga del Mar Menor donde, al parecer, se estaba llevando a cabo la venta ilegal de tabaco.

Guardias civiles de la Patrulla Fiscal y Fronteras, con sede en Cabo de Palos, se hicieron cargo de la investigación e iniciaron una serie de dispositivos operativos, dirigidos a la obtención de indicios que dieran luz a las sospechas.

De esta forma, en una de las vigilancias del almacén, los agentes vieron a un hombre salir con una bolsa. Al percatarse de la presencia policial dio la vuelta e intentó entrar de nuevo a la nave, momento en el que fue interceptado por los guardias civiles. En su poder se incautaron 80 cajetillas de tabaco sin precintos oficiales.

La Guardia Civil identificó a la persona que regentaba el local, quien autorizó la entrada de los agentes al recinto, donde se localizaron 1.260 cajetillas tabaco, de diferentes marcas comerciales, y un kilo de picadura de tabaco.

En las proximidades del almacén, los guardias civiles hallaron un vehículo en cuyo maletero se descubrieron otras 500 cajetillas de tabaco.

El balance de la actuación se saldó con la desarticulación de un punto de venta de tabaco de contrabando, donde se incautaron un total de 1.840 cajetillas de tabaco de distintas marcas y un kilo de picadura de tabaco, de origen desconocido.

El contrabando de tabaco consiste en la introducción, circulación o distribución de labores de tabaco sin cumplir los requisitos legales de fiscalidad, autorización o control. Esto incluye mercancía sin precinto oficial, sin factura o que haya sido introducida por vías no autorizadas.

La operación 'Verdiblanco' finalizó con la identificación de tres personas, presuntamente vinculadas con la venta fraudulenta de tabaco, que han sido propuestas para sanción a la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.