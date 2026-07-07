Caen dos ladrones especializados en asaltar áticos y primeros pisos por 'escalo' en Murcia

1102254.1.260.149.20260707101441 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a dos hombres como presuntos integrantes de una red criminal especializada en la comisión de robos con fuerza en el interior de viviendas habitadas mediante el método del 'escalo'.

A los arrestados se les atribuye la autoría de tres asaltos perpetrados en domicilios de la capital murciana durante la pasada Nochevieja y las primeras horas de Año Nuevo.

La investigación policial se inició a principios de año tras detectarse la comisión de estos tres robos, según ha informado la Policía Nacional.

Las pesquisas permitieron constatar que los miembros del grupo delictivo realizaban un exhaustivo estudio previo de los edificios antes de actuar, seleccionando aquellos inmuebles que presentaban vulnerabilidades estructurales aprovechables para el ascenso, como tuberías accesibles, rejas exteriores utilizables como apoyo, árboles próximos a las ventanas o terrazas comunicadas con patios interiores comunitarios.

Una vez escogidos los objetivos, los presuntos autores aprovechaban la ausencia de los propietarios y circunstancias favorables, como el ruido y las distracciones propias de las celebraciones multitudinarias de fin de año, para escalar por las fachadas.

De este modo, accedían a las viviendas situadas en los primeros pisos y en los áticos tras forzar las puertas o ventanas exteriores.

La operación policial culminó con la identificación y arresto de ambos individuos, quienes ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

A raíz de este operativo, la Policía Nacional ha difundido una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a la ciudadanía para prevenir este tipo de ilícitos penales en el ámbito doméstico.

Entre las pautas principales se encuentra la obligatoriedad de cerrar siempre la puerta de acceso con llave dándole todas las vueltas, incluso durante las ausencias breves, y comprobar de forma periódica la posible presencia de indicios de marcaje, como hilos de pegamento o pequeños testigos plásticos.

Asimismo, las fuerzas de seguridad aconsejan revisar el estado de conservación de las cerraduras y los sistemas de cierre en terrazas, áticos y accesos exteriores, mantener completamente cerradas las ventanas, balcones y persianas cuando no se permanezca en la vivienda, e instalar sistemas de bloqueo adicionales en las ventanas de tipo corredera.

También se insta a los ciudadanos a informar de manera inmediata a través del teléfono '091' ante cualquier sospecha de que se pueda estar cometiendo un delito.